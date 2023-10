Wałbrzyska policja poinformowała w piątek, że prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie, kto stoi za ostrzelaniem szkoły.

Apelujemy do mieszkańców, którzy mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tego, kto użytkuje takie urządzenie na metalowe kulki. Być może przyczyni się to do tego, że zatrzymamy takiego sprawcę i więcej takiego czynu nie popełni - powiedział PAP kom. Marcin Świeży.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 znajduje się na wałbrzyskim osiedlu Podzamcze, naokoło znajdują się wysokie bloki. Jak poinformował policjant, "na szczęście nikomu nic się nie stało, nie było stworzenia zagrożenia dla osób, to było w godzinach popołudniowych".

Dostaliśmy informację od dyrekcji szkoły, że doszło do ostrzelania, ale nie wiadomo, z jakiego przedmiotu. Może to być nowoczesna proca, może to być tzw. air soft gun na metalowe kulki - poinformował kom. Świeży.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Pracownicy szkoły doliczyli się kilkudziesięciu uszkodzonych szyb. Znaleziono też metalowe kulki. Straty to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Autor: Michał Torz