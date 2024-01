Oficer prasowa gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 19. Policjanci podjęli interwencję po otrzymaniu informacji, że kierujący pojazdem marki Saab strzelał z przedmiotu przypominającego broń palną do osobowego audi.

Powód ostrzału

Grunert zaznaczyła, że po zgłoszeniu obaj kierujący zostali zatrzymani przez policjantów. Podczas interwencji 22-letni kierowca saaba początkowo zaprzeczał, że do kogoś strzelał, jednak po chwili przyznał, że oddał kilka strzałów z repliki pistoletu, ponieważ kierowca audi najeżdżał na tył jego pojazdu, zmuszając go do zmiany pasa ruchu - dodała.

Uszkodzenia audi

Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo–śledcza oraz technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i wykonał niezbędne czynności. Podczas oględzin audi ujawniono uszkodzenia karoserii oraz przedniej szyby, przypominające uszkodzenia powstałe w wyniku strzału z broni na kulki - relacjonowała policjantka.

Funkcjonariusze zabezpieczyli replikę broni oraz zatrzymali 22-latkowi prawo jazdy. Oficer prasowa gdyńskiej komendy dodała, że mundurowi zbadali mężczyznę na zawartość alkoholu w organizmie, która wykazała, że był trzeźwy.

Przewieźli go też do szpitala na badanie krwi, aby sprawdzić, czy nie jest pod wpływem środków odurzających. Zaznaczyła, że po wykonanych czynnościach 22-latek trafił do policyjnej celi.

Co grozi sprawcy?

Mężczyzna odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za uszkodzenie mienia grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.