Wszystkich Świętych 2023. Czy trzeba iść do kościoła?

Jeśli jesteśmy wierzącymi i praktykującymi katolikami, to zdecydowanie tak, bowiem Wszystkich Świętych to święto nakazane. 1 listopada powinniśmy znaleźć czas, by odwiedzić jakąś świątynię, gdzie będziemy mogli celebrować naszą wiarę. Nie musi być to nasza lokalna parafia, na mszę możemy się wybrać w innej miejscowości, jeśli akurat przykładowo odwiedzamy tam rodzinę.

W wielu cmentarnych kaplicach odprawiane są 1 listopada msze święte. Czy wystarczy uczestnictwo w takim nabożeństwie, by spełnić katolicki obowiązek? Otóż tak.

Dzień Zaduszny. Czy trzeba iść do kościoła?

2 listopada przypada Dzień Zaduszny. Inna nazwa tego święta to Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dla katolików to bardzo ważna data, ale nie jest to święto nakazane. Co to oznacza? W ten dzień katolicy nie mają ścisłego obowiązku uczestnictwa we mszy świętej.

Święta nakazane. Kiedy w 2023 r. musimy pojawić się jeszcze w kościele?

Obowiązek uczestnictwa w liturgiach przypada w tym roku jeszcze 25 i 26 grudnia, tak więc w oba dni Świąt Bożego Narodzenia. Nie ma obowiązku stawienia się na mszy w kościele w wigilię, czyli 24 grudnia.

Sprzątanie grobów na Wszystkich Świętych. Czy mamy taki obowiązek?

W tradycji katolickiej nie ma takiego formalnego obowiązku. Trzeba jednak zaznaczyć, że w Polsce przygotowywanie grobów bliskich na Wszystkich Świętych i sprzątanie ich po tym dniu to tradycje, które są pielęgnowane przez znaczną część społeczeństwa. Warto o tym pamiętać, żeby przykładowo kilka dni po 1 listopada wybrać się ponownie na cmentarz i uprzątnąć znicze, a także kwiaty z grobu bliskiej nam osoby. To po prostu gest szacunku wobec zmarłego.