Jak poinformował zespół prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, operacja o kryptonimie "Carlos" była prowadzona od 22 do 30 października na terenie całego kraju. W tym czasie ponad 400 funkcjonariuszy CBZC zatrzymało łącznie 64 osoby podejrzewane o posiadanie i rozpowszechnianie treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Reklama

Zatrzymani są w wieku od 21 do 73 lat. Wśród nich było sześć kobiet.

"W wyniku przeprowadzonych 106 przeszukań zabezpieczono łącznie 1162 komputery, telefony komórkowe i inne elektroniczne nośniki danych zawierające blisko 350 tys. materiałów foto-wideo przedstawiających treści pedofilskie, na części zabezpieczonego materiału ofiarami były dzieci w wieku niemowlęcym" - poinformował zespół prasowy CBZC.

Reklama

Reklama

Operacja o kryptonimie "Carlos"

Przeprowadzeniem operacji o kryptonimie "Carlos" od kilkunastu tygodni zajmowała się specjalna grupa policjantów posiadających - jak podaje CBZC - doświadczenie w ściganiu sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci.

"Były to prowadzone na szeroką skalę działania analityczne i operacyjne zmierzające do zidentyfikowania sprawców przestępstw o podłożu seksualnym. Działania na poziomie procesowym były ściśle koordynowane z Departamentem do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuraturami w całym kraju. Policjanci współpracowali także z Europolem oraz amerykańską organizacją non-profit National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)" - poinformowało CBZC.

Zarzuty karne

Jak przekazało Biuro, zatrzymani usłyszeli zarzuty karne dotyczące posiadania i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim. Wobec 33 zatrzymanych osób sądy zdecydowały o tymczasowych aresztach.

W wyniku operacji udało się m.in. ustalić i zatrzymać mężczyznę, który będąc fotografem zajmował się produkcją zdjęć i filmów z udziałem małoletnich. "W wyniku pracy funkcjonariuszy zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutów zgwałcenia oraz seksualnego wykorzystania trzech osób, w tym dwóch małoletnich. Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Obecnie prowadzone są czynności w kierunku ustalenia innych pokrzywdzonych kobiet" - podało CBZC.

Wśród zatrzymanych jest także dwóch mężczyzn, którzy oprócz posiadania i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim, wytwarzali takie materiały wykorzystując zależności rodzinne z pokrzywdzonymi.

"Ich ofiarami były dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Zatrzymani mężczyźni nie byli dotychczas notowani za podobne czyny" - poinformowało CBZC.

Trzecia operacja wymierzona w przestępczość o podłożu seksualnym

Operacja pod kryptonimem "Carlos" jest już trzecią operacją CBZC wymierzoną w przestępczość o podłożu seksualnym. Do tej pory zatrzymano 157 osób, z czego 63 zostały tymczasowo aresztowane, a w wyniku przeprowadzonych 275 przeszukań zabezpieczono ponad pół miliona plików z nielegalnymi treściami.