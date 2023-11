Marek Chrzanowski to polski ekonomista. W 2016 roku był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a od 2016 do 2018 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W kwietniu 2017 roku otrzymał odznakę honorową "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej". W 2018 roku, po ujawnieniu afery korupcyjnej KNF, podał się do dymisji.

Proces Marka Chrzanowskiego

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" w sądzie rejonowym Warszawa-Śródmieście ruszył proces byłego prezesa KNF.

Adwokat reprezentujący Marka Chrzanowskiego wyjaśnia, że sąd zdecydował o wyłączeniu jawności ze względu na "ważny interes państwa”.

Giertych: Opinia publiczna ma prawo poznać szczegóły

Mec. Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem Leszka Czarneckiego, założyciela grupy Getin Noble jest zdzwoniony decyzją sądu. Wygląda na to, że w najgłośniejszej aferze korupcyjnej rządu PiS zarówno śledztwo, jak i proces będą niejawne, a wyrok zostanie wydany po cichu – mówi cytowany przez gazetę Giertych. Nie chcę krytykować sądu, ale wyłączenie jawności świadczy co najmniej o niezrozumieniu, jak wielkiej wagi jest ta sprawa. Opinia publiczna ma prawo poznać jej szczegóły, tymczasem robione jest wszystko, by o tej aferze zapomniano - dodaje.

Afera KNF

W listopadzie 2018 roku, “Gazeta Wyborcza” opublikowała stenogram rozmowy ówczesnego prezesa KNF Marka Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim, w której padła oferta korupcyjna. Według gazety akta śledztwa mogą być niewygodne dla PiS. Okazuje się, że prokuratura badała czy Chrzanowski składał propozycję w swoim imieniu czy może kogoś z kręgu władzy.