Średzka Kolej Powiatowa oficjalnie rozpoczęła działalność w 1902 r. Zachowany do dziś, liczący 14 km odcinek wąskotorowej linii kolejowej ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla został oddany do użytku w 1910 r. Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej "Bana" jest operatorem kolei. Ma m.in. dwa sprawne parowozy wyremontowane siłą członków stowarzyszenia.

Reklama

W sobotę świątecznie przystrojony pociąg przejedzie ze stacji Środa Miasto do Zaniemyśla. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji ogrzewane wagony. Jak powiedział PAP w imieniu organizatorów przejazdu Krzysztof Kubiak, w trakcie podróży śpiewane będą patriotyczne pieśni, pasażerowie częstować się też będą tradycyjnymi, słodkimi rogalami. W drodze powrotnej skład zatrzyma się w Śnieciskach. Tam zorganizowane będzie ognisko z bigosem, pieczoną kiełbasą, zupą.

Przejazdy z okazji 11 listopada są szczególnym elementem naszego kalendarza wydarzeń już od kilku lat. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem – także dlatego, że organizujemy je już poza sezonem, po zakończeniu regularnych przejazdów - powiedział Kubiak.

Reklama

Kolejowe wyprawy odbywane 11 listopada to też tradycja dla wielu osób, nie tylko średzian.

Wiele osób, wiele rodzin spędza z nami to święto rok w rok. Również i tym razem zainteresowanie jest duże; otrzymujemy sporo zapytań, sporo telefonów. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby każdy znalazł miejsce w pociągu – z pewnością nikt nie zostanie na peronie – powiedział Krzysztof Kubiak.

Przejazd 11 listopada jest ostatnią bądź jedną z ostatnich okazji, by jeszcze w tym roku wsiąść do składu Średzkiej Kolei Powiatowej. W grudniu zaplanowane są prace naprawcze na torowisku.