We wtorek 14 listopada rozpoczął się proces autora wzbudzającego kontrowersje podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Proces został wytoczony z powództwa cywilnego przez rodzica dziecka poczętego metodą in vitro. Sąd zbada m.in., czy treści zawarte w podręczniku mogą stygmatyzować dzieci poczęte tą metodą. Pozwany został autor i wydawca podręcznika.