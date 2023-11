"To niezwykle niepokojące jak były brytyjski minister stanu ds. Europy z Partii Pracy Denis MacShane, może zniesławiać Prawo i Sprawiedliwość i Polskę, oraz że medium pozwala na publikację oczerniających wypowiedzi. PiS odrzuca te twierdzenia w możliwie najostrzejszy sposób. Wzywam 'The New European' do jak najszybszej zmiany tego tekstu. Takie stwierdzenia nie mogą pozostać bez odpowiedzi" - napisał w sobotę na portalu X wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

To odpowiedź na publikację na portalu "The New European" tekstu autorstwa MacShane'a, który pisze o narracji brytyjskich mediów głównego nurtu odnośnie tendencji wzrostu poparcia dla prawicowych ugrupowań w Europie.

"Na szczęście tę narrację w zeszłym miesiącu przerwała porażka antyunijnej, antykobiecej, homofobicznej partii Prawo i Sprawiedliwość w polskich wyborach, choć powrót Donalda Tuska na stanowisko premiera jest wstrzymywany przez prezydenta Andrzeja Dudę" - napisał MacShane.