Wnocy na terenie Wrocławia doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, w wyniku którego dwóch funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu. Policjanci natychmiast podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia jak największej ilości szczegółów pozwalających odtworzyć przebieg tego zdarzenia i tych zmierzających do zatrzymania osób mogących mieć z nim bezpośredni związek - poinformował asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik KWP we Wrocławiu w komunikacie na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej.

Co się stało we Wrocławiu?

Do zdarzenia doszło ok. godz. 22.42 na ul. Sudeckiej 90 we Wrocławiu. Świadkiem był jeden z przechodniów. Według nieoficjalnych informacji słychać było strzały, a ze stojącego na ulicy samochodu marki hyundai wybiegł mężczyzna. Wezwany na miejsca patrol policji z komendy na Krzykach podszedł do zaparkowanego pojazdu, którym okazał się nieoznakowany radiowóz. Jak udało się ustalić PAP, policjanci przewozili celem osadzenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PdOZ) osobę poszukiwaną do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Policjanci w stanie ciężkim

Przedstawiciele policji informują, że stan dwóch funkcjonariuszy postrzelonych we Wrocławiu jest ciężki. Obaj policjanci żyją, jednak ich stan jest zagrażający bezpośrednio życiu i zdrowiu - powiedział PAP asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy KWP we Wrocławiu.

Jak jest ubrany mężczyzna?

Zaznaczył, że działania są nadal kontynuowane, a wykonują je funkcjonariusze policji z prokuratorami Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Wskazał, że policjanci poszukują obecnie 44-latka, który ma około 170 cm wzrostu, włosy koloru blond i jest szczupłej budowy ciała. Nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem.

Kim jest Maksymilian Faściszewski?

"Maksymilian Faściszewski poszukiwany jest listem gończym za różne przestępstwa, może być uzbrojony i niebezpieczny. Wszystkie osoby, które widziały bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112 lub z najbliższą jednostką Policji" - zaapelowała policja.

Wysłano alert RCB

RCB wyjaśniło we wpisie na platformie x, że w związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano ALERT RCB. "Mężczyzna 44 lata, 170 cm, szczupła budowa. Kilkudniowy zarost, blond włosy zaczesane na prawą stronę. Okulary, ciemna kurtka z kapturem, kolorowa chusta" - wskazano w alercie.

Według RCB mężczyzna może próbować zmienić swój wizerunek, aby uniknąć rozpoznania. "Jeżeli spotkasz podejrzanego mężczyznę – zachowaj szczególną ostrożność i zadzwoń na numer 112.Śledź komunikaty Policji" - zaapelowało RCB.