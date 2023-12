Sygnał o zatrzymaniu duchownego wpłynął do redakcji Kontaktu TVN24. Do zatrzymania miało dojść 6 grudnia, a o sytuacji powiadomiła redakcję osoba, która miała brać udział w zatrzymaniu podejrzewanego. Z informacji portalu wynika, że mężczyźnie za usiłowanie popełnienia przestępstw pedofilskich może grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanym jest 50-letni ksiądz, mieszkaniec powiatu sztumskiego (Pomorskie).

Duchowny usłyszy zarzuty

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o ujęciu mężczyzny, podejrzewanego o usiłowanie popełnienia przestępstw pedofilskich. Zatrzymany to 50-letni duchowny. W tej chwili trwają czynności procesowe. Mężczyźnie będą przedstawiane zarzuty z art. 200a § 2 Kodeksu karnego. W ramach czynności będą przesłuchiwani świadkowie - przekazała redakcji aspirant sztabowa Sylwia Kowalewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Jak dodała prokuratur Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, było to obywatelskie zatrzymanie przez tak zwanych łowców pedofili. - Czynności z udziałem mężczyzny zostały przeprowadzone 7 grudnia - powiedziała.

Myślał, że pisze z osobą małoletnią

Duchowny usłyszał zarzut popełnienia czynu "będąc przeświadczonym, że kontaktuje się z osobą małoletnią poniżej 15 lat, podejrzany składał jej za pośrednictwem sieci teleinformatycznej propozycję poddania się innej czynności seksualnej oraz prezentował treści o charakterze pornograficznym. Zamierzonego celu nie mógł osiągnąć, ponieważ osoba, z którą się kontaktował, była osobą dorosłą".

Jak dodała prokurator, wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wykonywania zawodu oraz działalności związanych z wychowywaniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi.

Kuria elbląska: Pedofilia - bardzo poważne zło. Biskup przeprasza

Do sprawy duchownego odniosła się kuria elbląska. Wiadomo bowiem, że chodzi o księdza Arkadiusza B., proboszcza jednej z parafii z okolic Malborka.

"Wieczorem, 6 grudnia 2023 roku, dotarły pierwsze informacje o zatrzymaniu ks. A. B., proboszcza parafii z okolic Malborka. Sprawa wiąże się z oskarżeniem go o poważne przestępstwo (lub przestępstwa) wobec małoletnich. Dlatego też biskup elbląski zawiesił proboszcza w pełnieniu jego obowiązków, zarówno duszpasterskich, jak i administracyjnych" - czytamy w komunikacie kurii.

"Pedofilia, czy też pedofilia w sieci, są bardzo poważnym złem i krzywdą, wyrządzaną małoletnim. Tym bardziej, jeśli przestępstwa dopuszcza się ksiądz, który – z natury swojej misji – jest nauczycielem i wychowawcą. Czyny pedofilii są nie do zaakceptowania i przyjęcia. Dlatego też potępiamy je z całą stanowczością" - pisze dalej kuria.

"Organy ścigania i sprawiedliwości zweryfikują, także w tym przypadku, sygnały i informacje oraz ustalą stopień i charakter winy oskarżonego. Zgodnie z obowiązującym prawem kościelnym, dla duchownych sprawców przestępstw pedofilii przewidziane są bardzo surowe kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego włącznie. Biskup elbląski przyjmuje z bólem przychodzące informacje. Równocześnie przeprasza osoby małoletnie, które mogły zostać skrzywdzone, bądź wplątane w dwuznaczne sytuacje" - kończy kuria w komunikacie.