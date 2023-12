Nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek na antenie Radia ZET zapowiedział, że jeszcze dziś pojedzie do Poznania, aby działać ws. akademika "Jowita". Przypomnijmy, że studenci protestują przeciwko prywatyzacji tego obiektu. Oczywiście, że pojadę. To nie może być tak, że dzisiaj minister nauki siedzi w gabinecie, rozwiązuje jakieś inne problemy, a tam studenci okupują akademik. Trzeba pojechać, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Zobaczyć, jakie są propozycje rozwiązań - wskazał.

Jadę pełen nadziei. Chcę serdecznie studentów pozdrowić. Mam nadzieję, że protest się zakończy. Jakieś rozwiązania znajdziemy - ujawnił nowy szef resortu szkolnictwa wyższego i dodał, że jest w kontakcie z władzami uczelni.

Co z akademikiem "Jowita"? Nowy minister odpowiada

Wieczorek podkreślił, że decyzje dot. prywatyzacji akademika należą do władz uczelni. Po rozmowach z panią rektor jestem pełen optymizmu, bo mam wrażenie, że tam nie chodzi o prywatyzację tylko o to, że nie ma środków, by go wyremontować - dodał.

Rozmówca Radia ZET dodał, że "akademiki powinny być dla studentów, ale kwestia czy za złotówkę, 2 złote czy 10 złotych, to kwestia ustalenia, jeśli chodzi o sytuację budżetową". Wskazał, że aktualnie nie ma rozwiązania w tej kwestii.

Będą podwyżki dla nauczycieli akademickich

Wieczorek potwierdził, że od 1 stycznia 2024 roku nauczyciele akademiccy doczekają się podwyżek. Zdaniem ministra przez zarobki pracownicy uczelni rezygnują z pracy.

Przy takiej płacy za chwilę płaca minimalna będzie większa, niż ta, którą dziś otrzymują doktoranci czy doktorzy pracujący na uczelniach - oświadczył.

Jednostki utworzone przez Czarnka. Wiadomo, które będą zlikwidowane

Nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego na antenie Radia ZET został także wprost zapytany o to, czy zlikwiduje wszystkie jednostki naukowe utworzone przez byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka. Nie, najpierw będzie audyt, który został już zlecony- odparł. - Będziemy modyfikować i likwidować wszystkie jednostki, które się powielają z innymi jednostkami i ich powstanie było bezsensowne. To wymaga jednak audytu - odpowiedział Dariusz Wieczorek.

Bogdan Rymanowski zapytał także swojego rozmówcę o to, czy "uczelnia o. Rydzyka nie dostanie od was ani złotówki?" Nie można tak stawiać sprawy. Jeśli mamy być uczciwi, to każdy będzie startował w konkursach. Jak wygra jakiś konkurs, to wygra - odpowiedział Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.