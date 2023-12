Po otrzymaniu telefonu, obsługa hotelu natychmiast powiadomiła policję. Na miejsce skierowano policjantów z rozpoznania minersko – pirotechnicznego, policjantów z grupy operacyjno – procesowej, policjantów z Posterunku Policji w Sztutowie, policjantów z Posterunku Policji w Stegnie oraz kilka wozów strażackich. Wszystkie służby ratunkowe ewakuowały z hotelu około 50 osób, w tym kilkumiesięczne dzieci - poinformowała policja.

Fałszywy alarm i ustalenie sprawcy

Po trzech godzinach zabezpieczania hotelu i przyległego terenu, policjanci stwierdzili, że telefon o podłożeniu materiałów wybuchowych był fałszywym alarmem. Szybko ustalili sprawcę, który zaangażował wszystkie służby. Trop poprowadził do województwa kujawsko-pomorskiego.

16-latka z Bydgoszczy przyznaje się do żartu

18 grudnia policjanci pojechali do Bydgoszczy pod ustalony adres. Okazało się, że pod adresem mieszkała starsza kobieta oraz jej 16-letnia wnuczka, która przyznała się do wykonania telefonu do hotelu w Krynicy Morskiej. Nastolatka prowadziła transmisję na żywo z całego zdarzenia w swoich mediach społecznościowych i dobrze się przy tym bawiła. Policjantom tłumaczyła, że chciała dzięki temu zostać milionerką - informuje policja.

Konsekwencje dla 16-latki

Policjanci zabezpieczyli telefon nastolatki, z którego dzwoniła. Dziewczyna odpowiadać będzie za wywołanie fałszywego alarmu, a jej sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.