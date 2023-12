Abp Marek Jędraszewski do wiernych: Życzę, abyśmy wszyscy mogli się cieszyć niezrównaną godnością Bożego dziecka

W wystąpieniu udostępnionym na stronie Archidiecezji Krakowskiej abp Jędraszewski powiedział: Bogu dziękujemy i wysławiamy Go razem z zastępami anielskimi za ten przedziwny cud Jego miłości do nas, że pochylił się nad naszą słabością, nędzą i śmiertelnością, po to, żeby upodobnić nas do siebie. Życzę, abyśmy wszyscy mogli się cieszyć niezrównaną godnością Bożego dziecka. Mówi nam o tym sam Jezus Chrystus, rodząc się jako dziecko.

Reklama

"Chrystus przynosi ludziom wolność"

Metropolita krakowski odwołał się do słów encykliki św. Jana Pawła II "Redemptor Hominis", w której papież pisał, że Chrystus przynosi ludziom wolność zakorzenioną w prawdzie. Także i dzisiaj Chrystus przynosi nam wolność zakorzenioną w prawdzie - wskazywał.

Reklama

Niech ten czas świąteczny będzie waszym pięknym włączeniem się w śpiew aniołów betlejemskich: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój" – zakończył hierarcha.