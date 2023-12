Nowy Rok 2024: Życzenia noworoczne dla bliskich

Nowy Rok to niezwykły czas. Choć teoretycznie mienia się tylko liczba, dla wielu ludzi to nowy początek. Przed nami tak wiele nowych wyzwań, możliwości. Chcemy, by był to czas jak najlepszy. Życzymy tego nie tylko sobie, lecz także bliskim. Bo początek roku to doskonała okazja, by przekazać komuś dobre słowo.

Życzenia noworoczne oczywiście najlepiej złożyć osobiście, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Niewiele osób praktykuje wysyłanie z tej okazji kartek czy listów, ale dzięki temu, jak rozwinęła się technologia, możemy odezwać się do bliskich, przyjaciół i rodziny za pomocą komunikatorów czy SMS-ów.

Życzenia noworoczne 2024: Jakie wiadomości wysłać?

Oczywiście najlepsze będą te życzenia noworoczne, które dopasujemy do odbiorcy – zawsze warto dodać coś personalnego, odnieść się do czyichś pasji, sytuacji życiowych czy innych kwestii, które przynoszą skojarzenie z daną osobą. Doskonale sprawdzą się też życzenia noworoczne rymowane, które wywołają uśmiech na twarzy. Jeśli wysyłamy wiadomości bliskim, możemy pozwolić sobie na humor, w kontaktach służbowych można skorzystać z bardziej oficjalnych formuł. Niepowtarzalne i pomysłowe życzenia noworoczne to coś, co na pewno zapadnie odbiorcy w pamięć i zrobi dobre wrażenie.

Pomysłowe i niepowtarzalne życzenia noworoczne. Co wysłać do bliskich? LISTA

W Nowym Roku życzę Ci wszystkiego, o czym marzysz. Nie bój się po to sięgać, przełam rutynę i spraw, by każdy dzień przyniósł niespodzianki, które napełnią Cię radością. Niech w Twoim życiu zagości magia – tych wielkich i tych małych chwil.

***

Niech nowy rok przyniesie Ci to, czego pragniesz. Osiągnij wszystkie swoje cele, spełniaj marzenia, otaczaj się dobrymi ludźmi i znajduj czas na odpoczynek. Zachwycaj się codziennością i ciesz się dobrym zdrowiem.

***

Niech ten nadchodzący rok przypomina Twoją ulubioną książkę – niech dzieje się dużo pozytywnych rzeczy, na Twojej drodze pojawi się wiele wspaniałych postaci i zachwycającej przyrody. Przeżywaj przygody, poznawaj nowe miejsca i ciesz się każdą chwilą.

***

Życzę Ci, by nowy rok był ekscytującą podróżą. Nawet jeśli czasami wejdziesz w złą uliczkę i się zgubisz, niech okaże się, że to najpiękniejsza uliczka, pełna cudownych ludzi, miejsc i przygód.

***

Niech nowy rok będzie tak ekscytujący, jak Twój ulubiony serial. Znajdź w nim ukojenie, dużo śmiechu, świetnych ludzi i masę niesamowitych historii. Niech będzie tak dobry, że zostanie w pamięci na długo.

***

Dużo szczęścia w nowym roku. Bo szczęście to wszystko: zdrowie, spełnione marzenia, niesamowite podróże, wspaniali przyjaciele i wiele, wiele innych. Niech każdy dzień przyniesie Ci coś, co będziesz wspominać z uśmiechem na ustach.

Wierszowane życzenia noworoczne 2024

W nowym roku dużo pomyślności, na dodatek mnóstwo radości. Zdrowia, szczęścia i słodyczy, z całego serca [imię] Ci życzy!

***

Zdrowia, szczęścia, zero stresu, prostej drogi do sukcesu, niech się spełnią Twe marzenia, a złe w dobre się zamienia.

***

Już strzelają korki szampana, a ty się baw do samego rana. Niech taneczny, lekki krok Cię wprowadzi w nowy rok.

***

Miej zawsze uśmiech na twarzy, dużo dobrego niech się wydarzy. Kiedy przyjdzie nowy rok, zrób do niego pewny skok.

***

Niech ten czas będzie życzliwy, każdy dzień w pełni szczęśliwy. Stary rok się w nowy zmienia, więc ślę Tobie te życzenia.