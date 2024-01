Składanie życzeń noworocznych to wyjątkowy zwyczaj. Upowszechnił się na całym świecie wraz z wprowadzeniem kalendarza gregoriańskiego, który wyznacza koniec i początek kolejnego roku. Składanie życzeń to dziś miła tradycja, do której nie przywiązujemy zbyt wielkiej wagi. Kiedyś uważano jednak, że słowa mają wielką, sprawczą moc, dlatego ich znaczenie było nieco inne.