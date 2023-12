Tradycja składania życzeń z okazji sylwestra i Nowego Roku

Przełom 31 grudnia i następujący po nim 1 stycznia to czas zakończenia starego roku i powitania nowego. Jest to doskonała okazja do składania sobie życzeń na najbliższe 12 miesięcy. Życzenia to wyraz naszej pamięci, dobrych uczuć oraz życzliwości w stosunku do osób, które nimi obdarowujemy. Tradycja ta jest obecna w polskiej kulturze od bardzo wielu lat. I choć obecnie podchodzimy do niej z większym dystansem niż kiedyś, to jednak zawsze jest to wyraz naszej pamięci. Kiedyś do słów przykładano bardzo dużą wagę. Wierzono w sprawczą moc słowa .A dobre słowo w postaci życzenia traktowano jak dar. Wierzono również, że to, czego życzymy sobie nawzajem, będzie miało realny wpływ na cały nadchodzący nowy rok.

Jak to się stało, że składamy sobie życzenia z okazji sylwestra i NowegoRoku. Otóż tradycja uczczenia Nowego Roku sięga roku 1000 naszej ery. Wówczas to na przełomie X i XI wieku doszło do wyjątkowego wydarzenia. Wierzono bowiem w legendę, która przewidywała koniec świata w roku 1000. Zgodnie z nią ostatniego dnia 999 roku smok Lewiatan, który był ukryty w lochach Watykanu, miał się obudzi, zerwać oplatające go łańcuchy, wydostać z podziemi oraz spalić doszczętnie cały świat. Wielu ludzi bardzo poważnie podeszło do tej przepowiedni, oddając się w ostatnim czasie ich życia - jak przynajmniej zakładali - modlitwie i pokucie. Jednak gdy wybiła północ w noc z 31 grudnia 999 roku na 1 stycznia 1000 roku, okazało się, że ów smok Lewiatan wcale nie pojawił się nad Rzymem. Wówczas to w mieście zapanowała ogromna radość. Ludzie wybiegali na ulicę, witali się z bliskimi i znajomymi, cieszyli się i tańczyli, że przepowiednia się nie sprawdziła oraz witali, nowy rok, nowy wiek, który był dla nich nowym początkiem. Wówczas urzędujący wtedy papież Sylwester II udzielił błogosławieństwa miastu Rzymowi i całemu światu na ten nowy 1000 rok. Wydarzenie to było początkiem drugiego tysiąclecia naszej ery. A w ramach jego uczczenia nazwano ostatnią noc w roku Sylwestrem - od imienia ówczesnego papieża.

Fajne i proste życzenia noworoczne 2024

Fajne, proste życzenia na Nowy Rok 2024 idealnie sprawdzą się np.: dla rodziny, znajomych, przyjaciół czy współpracowników. To wyraz pamięci i naszych dobrych uczuć wobec osoby obdarowanej. Bowiem życzenia w postaci dobrego słowa jest formą daru (prezentu). Ponieważ tradycja składania życzeń noworocznych jest z nami od dawna, niektórzy z nas lubią sami układać własne życzenia noworoczne, zaś inni wolą korzystać z gotowych. Jeśli należysz do tej drugiej grupy to podsuwamy kilka propozycji.

***

NowyRok dziś przybiegł tak, jak gepard szybko,

będę dzisiaj zatem złotą rybką

i z wielką chęcią spełnię życzenia, radości, szczęścia i powodzenia.

***

Płoną sztuczne ognie, płynie już muzyka,

idzie NowyRok, stary już umyka, więc wznieśmy puchary,

tańczmy do rana, niech los nam nie szczędzi kawioru i szampana.

***

Niech się spełnią świąteczne życzenia:

te łatwe i trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe,

te mówione głośno lub wcale.

Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku,

tego życzę w NowymRoku.

***

Fajerwerki, śnieg, muzyka,

już szampana każdy łyka,

stary rok się w Nowy zmienia,

przeto szczęścia śle życzenia.

***

Na NowyRok życzę Ci pomyślności,

potęgi miłości, siły młodości,

samych spokojnych,

pogodnych dni i mnóstwa cudownych i wzniosłych chwil

***

Życzę Ci zabawy do białego rana,

najlepszych piosenek, pysznego szampana!

Choć nie jestem z Tobą w noworoczną noc,

pamiętaj też o mnie przez następny rok.

***

Stary Rok mija, lecz marzenia zostają,

Niech one się Tobie wszystkie spełniają

I z NowymRokiem niech los Ci się odmieni,

A ogród życia wnet się zazieleni.

***