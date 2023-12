Dlaczego obchodzimy Sylwestra? Tradycja witania Nowego Roku 2024

31 grudnia – jak co roku - cały świat wita nowy rok, jednocześnie żegnając stary. Tradycja uczczenia nowego roku sięga 1000 roku naszej ery. Na przełomie X i XI wieku naszej ery doszło do niecodziennego zdarzenia. Powstała niegdyś legenda, która przewidywała koniec świata w 1000 roku. Według niej świat miał zostać wówczas spalony przez smoka Lewiatana, ukrytego w lochach Watykanu. Zgodnie z przepowiednią, ostatniego dnia 999 roku ów smok miał się obudzić, zerwać oplatające go łańcuchy, wydostać się z podziemi Watykanu i zasiać spustoszenie na całym świecie. Ponieważ wielu uwierzyło w proroctwo, ludzie przeświadczeni, że niebawem zginą, oddawali się modlitwie i pokucie. Jednak gdy wybiła północ z 31 grudnia 999 roku na 1 stycznia 1000 roku okazało się, że smok Lewiatan nie pojawił się nad Rzymem, wówczas zapanowała wielka radość. Ludzie wybiegli na ulicę, witając się ze swoimi znajomymi i bliskimi osobami, tańcząc i ciesząc się, że przepowiednia się nie sprawdziła, oraz witając nowy rok (nowy początek).

Urzędujący wówczas papież Sylwester II udzielił błogosławieństwa miastu Rzymowi i całemu światu na nowy, 1000 rok. Wydarzenie to rozpoczęło nowe tysiąclecie. To właśnie od imienia tego papieża pochodzi nazwa ostatniej nocy w roku sylwestra 31 grudnia.

Tradycja składania życzeń noworocznych

Ponieważ zakończenie starego roku i początek nowego roku traktowane są do dziś jako czas przełomu, nowych możliwości i nowych początków, toteż co roku z okazji Nowego Roku składamy sobie nawzajem życzenia noworoczne. Życzenia zawsze są wyrazem naszych dobrych uczuć, pamięci oraz życzliwości w stosunku do osób, którym je obdarowujemy. Tradycja ta jest obecna w naszej kulturze od wielu lat. Obecnie do życzeń – zwłaszcza tych noworocznych - podchodzimy lżej. Jednak kiedyś przykładano do nich znacznie większą wagę, bowiem wierzono, że słowa mająmoc sprawczą. A dobre słowo było traktowane jako forma prezentu (daru). Wierzono również, że to, czego sobie życzymy, będzie miało wpływ na cały nadchodzący rok.

Kiedyś życzenia noworoczne składano wyłącznie osobiście. Obdarowane osoby dobrze znaliśmy i mieliśmy okazję zobaczyć z okazji świąt czy Nowego Roku. Zatem wiedzieliśmy tym samym, co może być jej potrzebne i co być może nie udało jej się zrealizować w mijającym roku. Ostatni miesiąc roku - grudzień – był nie tylko czasem, w którym obchodzono święta, Nowy Rok oraz składano sobie życzenia z tej okazji, ale również był to czas wspominania i analizy całego roku.

Życzenia noworoczne 2024. Idealne do smsa i Messengera

Życzenia noworoczne to wyraz pamięci i dobrych uczuć, a także miły dodatek do prezentów. Piękne życzenia z dobrym słowem na nadchodzący 2024rok ucieszą każdego. Jedni lubią sami układać życzenia noworoczne, zaś inni wolą skorzystać z gotowych życzeń. Jeśli szukasz pięknych życzeń na NowyRok2024 to mamy coś dla ciebie. Krótkie życzenia sprawdzą się idealnie do wysłania sms lub za pośrednictwem aplikacji takich jak Messenger.

***

Niech Nowy Rok 2024 przyniesie Ci mnóstwo sukcesów i radości! Życzę Ci, aby każdy dzień nowego roku był słoneczny i pełen miłości. Dużo zdrowia, sukcesów w pracy i w miłości!

***

Z okazji Nowego Roku 2024 życzę Ci morza uśmiechów, góry szczęścia i oceanu sukcesów. Niech każdy dzień przyniesie Ci nowe powody do radości i dumy. Wszystkiego najlepszego!

***

Wielu sukcesów, odważnych marzeń,

mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju

i pomyślności na cały nadchodzący 2024 rok

***

Na wszystkie dni Nowego Roku

Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody.

Byś czuł się silny i wiecznie młody!

***

Niech Ci zdrowie dopisuje,

na każdym kroku,

a pomyślność nie opuszcza w 2024 roku!

***

Dużo petard na niebie,

Dużo szczęścia dla ciebie,

A gdy ... (swoje imię) śle życzenia,

Niech się spełnią twe marzenia!

***

Saniami chciałem do Ciebie jechać,

lecz kare konie nie chciały czekać,

porwały sanie, mkną pod gwiazdami,

a ja zostałem sam z życzeniami.

W śnieżynce, która spada z obłoków,

życzę Ci szczerze: do siego roku!