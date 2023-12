Krótkie i zabawne życzenia noworoczne 2024

Sylwester i Nowy Rok to kolejny - po Bożym Narodzeniu - czas, w którym składamy sobie życzenia. Ciepłe słowa, pełne nadziei i miłości kierujemy wówczas w stronę naszych bliskich. Chcemy życzyć im, aby nadchodzące miesiące były szczęśliwe. W naszych słowach zazwyczaj mowa jest też o zdrowiu, miłości i bogactwie.

Początek kolejnego roku jest okresem, który dla wielu z nas staje się początkiem nowego etapu w życiu. Podejmujemy różne postanowienia, chcemy zmienić się na lepsze. Często marzymy o idealnej sylwetce czy rozwinięciu umiejętności językowych. Nasze plany często dotyczą też najważniejszych sfer naszego życia takich jak miłość czy praca. Liczymy, że w nowym roku uda nam się spotkać tę jedyną i wyjątkową osobę, z którą spędzimy resztę życia. Mamy też nadzieję na rozwój osobisty i otrzymanie interesującej propozycji zawodowej, dzięki której nie będziemy już musieli martwić się o pieniądze.

Życzenia noworoczne 2024: Bardzo krótkie i zabawne

Wszystkie nasze pragnienia i plany znajdują zazwyczaj odzwierciedlenie w życzeniach, które składamy naszym bliskim w Nowy Rok. Często są to krótkie i zabawne życzenia noworoczne. W kilkunastu humorystycznych słowach przekazują one to, czego życzymy rodzinie i przyjaciołom w kolejnym roku. Czas sylwestrowych imprez, śpiewów, tańców i ogólnej radości sprzyja zresztą składaniu i przesyłaniu sobie życzeń utrzymanych w zabawnym tonie. Słowa takie idealnie wpisują się w klimat kolorowych balonów, musujących w szampanie bąbelków i rozbłyskujących na niebie barwnych fajerwerków.

***

Trzy koreczki, łyk szampana, baw się do białego rana!

***

Zero problemów, na maksa radości, niech w Nowym Roku ciągle wiosna gości!

***

Powolutku, krok po kroku, wróć do domu w Nowym Roku. Niech się spełnią twe życzenia i fantazje i marzenia.

***

Niech taneczny, lekki krok będzie z Tobą cały rok, niech prowadzi Cię bez stresu od sukcesu do sukcesu.

***

Już petardy lecą z nieba, już całować się tu trzeba. Szczęśliwego Nowego Roku ślę do Ciebie jak co roku!

***

Mnóstwo dobrego szampana, super zabawy do rana, a w roku tym, co będzie, niech radość gości wszędzie.

***

W nadchodzącym Nowym Roku idź do przodu krok po kroku. Niech Cię nadmiar kasy męczy i niech fiskus Cię nie dręczy.

***

Fajerwerki, śnieg, muzyka, już szampana każdy łyka! Stary rok się w Nowy zmienia, przeto szczęścia ślę życzenia.

***

Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, swawoli i hulanki, żeby się wszystko, co dobre spełniło i w Nowym Roku wesoło Ci było!

***

Krótkie i zabawne życzenia noworoczne

Poniżej prezentujemy krótkie i zabawne życzenia noworoczne, które będą idealne zarówno do wysłania za pośrednictwem coraz popularniejszych komunikatorów jak również do złożenia osobiście. Możemy śmiało skierować je do członków naszej rodziny i bliskich znajomych, szczególnie tych, którzy mają poczucie humoru.

***

Szampana w bród, wódeczki ciut, kaca małego i brzuszka pełnego, zdartych zelówek, wielu śpiewanych solówek, porannej kawy i wspaniałej sylwestrowej zabawy.

***

Szampana piccolo, brokatu na czoło, uśmiechu na twarzy, szampańskiej zabawy, życzeń serdecznych, wspomnień najlepszych oraz braku kaca, kiedy w Nowym Roku pamięć wraca.

***

Szalonej nocy, niech coś Cię w niej zaskoczy! Sylwka pierwsza klasa, niech impreza będzie nasza! A ten roczek nowy, niechaj będzie wesoły i kolorowy!

***

Kiedy Nowy Rok nadchodzi, kieliszeczek nie zaszkodzi. Kufel piwa to za mało! Litr szampana by się zdało! Trzeba opić wszelkie troski, by następny rok był boski.

***

Z okazji roku nowego baw się dobrze, kolego. Tańcz w koło dziko całą noc, a rano niech zostanie z tobą moc. Aby głowa zbytnio nie bolała, a żona na kanapie spać nie kazała.

***

Jeszcze chwila, jeden krok i wejdziemy w Nowy Rok. Niech się życie z górki toczy, niech Ci wiatr nie wieje w oczy. Spełnienia marzeń, wielu pięknych wrażeń.

***