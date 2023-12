W dawnych czasach do wizyty kolędników podchodzono bardzo poważnie. Uważano, że składane przez nich życzenia noworoczne faktycznie się sprawdzają. Kolędnicy odwiedzali domy już od drugiego dnia świąt, czyli od 26 grudnia. Tego dnia katolicy obchodzą wspomnienie świętego Szczepana, który zmarł śmiercią męczeńską. Na tę pamiątkę ludzie obsypywali się owsem i składali sobie życzenia. Dotyczyły one przede wszystkim zdrowia, szczęścia i urodzajnych plonów w kolejnym roku.

Życzenia na Nowy Rok miały kiedyś ogromne znaczenie

Warto też wspomnieć, że kolędowanie było bardzo opłacalnym zajęciem. Kolędnicy otrzymywali różne dary, dlatego okres od Bożego Narodzenia do Trzech Króli był określany jako “szczodre gody”. Ludzie składali życzenia osobiście, choć popularnością cieszyły się też kartki. Koniec grudnia był także czasem refleksji i wspominania poprzednich miesięcy.

Życzenia na Nowy Rok traktowano jak dar. Ludziom zależało na tym, aby obdarować się dobrem na kolejne 12 miesięcy. Z tego względu życzono sobie tego, co było najważniejsze w danym czasie - obfitych plonów, rozwoju hodowli zwierząt oraz kolejnego potomstwa. Dzieci były traktowane jako dodatkowa siła robocza i ręce do pracy, dlatego uważano, że im większa rodzina, tym lepiej.

Kiedy składamy życzenia noworoczne?

Życzenia na Nowy Rok 2024 składamy nie tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Jeśli nie będziemy mieć okazji do spotkania z bliskimi w Sylwestra lub dzień po, można złożyć życzenia również w ciągu pierwszych kilku dni stycznia.

Co ciekawe, życzenia noworoczne pojawiły się w momencie przyjęcia i upowszechnienia kalendarza gregoriańskiego, któremu następnie podporządkowano codzienne życie. Wcześniej koniec roku nie wyróżniał się niczym szczególnym dla ludzi mocno związanych z ziemią. Dla nich liczyły się tylko te zmiany, które były widoczne w przyrodzie.

Krótkie i śmieszne życzenia noworoczne 2024. Propozycje

Po uroczystym odliczaniu do północy, wszyscy składają sobie życzenia sylwestrowe na Nowy Rok. Kiedyś dużą wagę przywiązywano do hierarchii. Z tego względu to dzieci musiały składać życzenia rodzicom, panowie swoim sługom, bogaci ubogim, zaś młodzi mężczyźni pannom. Dziś nie ma to większego znaczenia. Wzajemnie życzymy sobie wszystkiego dobrego podczas imprezy sylwestrowej, a 1 stycznia zazwyczaj kontaktujemy się z bliskimi. Jeśli nie masz pomysłu, co napisać znajomym, sprawdź nasze propozycje. Krótkie i śmieszne formułki można wysłać w SMS-ie lub poprzez aplikację.

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, aby Was nie bolała głowa ani bok.

***

Rok się już kończy, rok się zaczyna, otwórzmy więc nową butelkę wina i razem wypijmy za nasze zdrowie, aż się zakręci nam troszeczkę w głowie.

***

W Nowym Roku życzę Ci 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha i 31536000 sekund miłości

***

Szczęśliwego Roku Nowego, szampana chłodnego, sesji zaliczonej i kobiety szalonej!

***

Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, swawoli i hulanki. Żeby się wszystko, co dobre spełniło i w Nowym Roku wesoło Ci było!