Dziennik.pl dotarł do listu abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, w którym odwołuje z urzędu proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu. Ks. Krzysztof Wilk, odsyłając do rzecznika kurii, potwierdza jedynie otrzymanie pisma i dodaje, że sprawa trafiła zgodnie z procedurą Prawa Kanonicznego do Watykanu.