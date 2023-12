Przygotowania do sylwestra w Zakopanem idą pełną parą - mówi portalowi Dziennik.pl rzecznik prasowy KPP w Zakopanem asp. sztab. Roman Wieczorek.

Spodziewamy się, że pod Tatry, na tę wyjątkową noc, przyjedzie bardzo wielu turystów, którzy będą chcieli powitać Nowy Rok na Równi Krupowej podczas koncertów sylwestrowych. Wiemy, że impreza jest zgłoszona na 30 tys. osób- podkreśla policjant i zaznacza, że wiele osób świętować będzie także w innych miejscach w powiecie tatrzańskim.

Rozmówca Dziennik.pl wyjaśnia, że nie wszyscy się godzą na obostrzenia, które obowiązują podczas imprezy masowej i na poddawanie się kontroli przez służby ochrony.

Policja w Zakopanem o przygotowaniach do sylwestra w Zakopanem

Asp. sztab. Roman Wieczorek podkreśla, że na terenie imprezy może być 30 tys. osób, a drugie tyle - poza nim. W związku z tym odpowiednia liczba policjantów będzie dbała o porządek i bezpieczeństwo w całym powiecie tatrzańskim - podkreśla i dodaje, że w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia zaplanowano pracę ok. 300 funkcjonariuszy. Mundurowych będą wspierać także patrole ruchu drogowego.

Rzecznik policji zaznacza także, że kolej przygotowała dodatkowe połączenia, które umożliwią turystom powrót z imprezy.

Co z fajerwerkami? Policja w Zakopanem zabiera głos

Rzecznik prasowy zakopiańskiej policji przypomina również, że w powiecie tatrzańskim w miejscach publicznych obowiązuje zakaz odpalania ogni sztucznych i fajerwerków. Grozi za to mandat karny.

Nie dotyczy to terenu prywatnego, natomiast Tatrzański Park Narodowy apeluje co roku o to, aby nie odpalać fajerwerków i nie robić niepotrzebnego hałasu - słyszymy.

Turyści licznie przybywają do Zakopanego

Rozmówca Dziennik.pl potwierdza, że duża część turystów dotarła już do Zakopanego. Jak dodaje, do miasta przybędzie jeszcze więcej osób. Już we wtorek widać było wzmożony ruch na zakopiańskich drogach - słyszymy.

Oficer prasowy na pytanie o doniesienia dot. ewentualnego odwołania "Sylwestra Marzeń" w związku z zamieszaniem w mediach publicznych odparł, że "nie posiada żadnej takiej informacji, a policja na noc sylwestrową będzie gotowa". Naszym zadaniem jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - puentuje na koniec.

Internauci zaczęli obawiać się, że "Sylwester Marzeń" zostanie odwołany po tym, jak minister Bartłomiej Sienkiewicz" poinformował o decyzji dot. "postawienia w stan likwidacji spółek Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA oraz Polskiej Agencji Prasowej SA". "Pudelek" donosi, że Urząd Miasta w Zakopanem nie wie nic o ewentualnych zmianach. Pytania dot. organizacji sylwestra w Zakopanem skierowaliśmy także do biura prasowego tego miasta. Czekamy na odpowiedź.

