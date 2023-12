Do zdarzenia doszło w niedzielę 31 grudnia o poranku. Policjanci dostali wezwanie o agresywnym mężczyźnie, który znajduje się na jednej z klatek schodowych.

Agresja na klatce schodowej

Podjęte skutecznie i natychmiast przez policjantów działania, doprowadziły do zatrzymania mężczyzny przebywającego na przepustce ze szpitala psychiatrycznego, który zakrwawiony biegał z nożem w ręku po klatce schodowej jednego z budynków i dobijał się do drzwi mieszkań- przekazał asp. sztab. Łukasz Dutkowiak z KWP we Wrocławiu.

Mężczyzna został obezwładniony i trafił do aresztu. Okazało się, że to niejedyne jego przewinienie.

Reklama

Uszkodzenie samochodów

Reklama

Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej 30-latek uszkodził kilka aut i wbiegł na dach budynku, a także prawdopodobnie uczestniczył wcześniej w innym zdarzeniu kryminalnym, co jest obecnie jeszcze potwierdzane - przekazał asp. sztab. Łukasz Dutkowiak.

Od ustaleń śledczych zależy, za jakiego rodzaju przestępstwa będzie ostatecznie odpowiadał 30-letni mężczyzna.