Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wszczyna postępowanie dotyczące TV Republika

Nie milkną echa skandalu, jaki swoimi słowami wywołał satyryk Jan Pietrzak na antenie TV Republika. Teraz do sprawy odniósł się przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski.

We wpisie w serwisie X poinformował, że wydał polecenie rozpoczęcia postępowania sprawdzającego "w kwestii audycji telewizji Republika, w której występował Pan Jan Pietrzak".

"Procedura polega na wystąpieniu przez Biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących. Następnie nagranie jest analizowane. Na podstawie tego postępowania Przewodniczący KRRiT (jako organ) podejmie decyzję o dalszych działaniach" - napisał Świrski.

Reklama

"To jest standardowa procedura" - zapewnił na koniec szef KRRiT.

Co powiedział Jan Pietrzak

Jan Pietrzak to znany satyryk i kabareciarz. Artysta od lat nie ukrywa swoich sympatii do obozu prawicy.

W niedzielę na antenie telewizji Republika Pietrzak powiedział: "Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (...) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić".

Prokuratura wszczyna śledztwo

Reklama

Słowa te wywołały powszechne oburzenie. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poprosił Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o interwencję.

Z kolei na polecenie Prokuratora Generalnego oraz w związku z zawiadomieniami wpływającymi do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wszczęto postępowanie dotyczące wypowiedzi uczestnika programu wyemitowanego w dniu 31 grudnia 2023 roku w Telewizji Republika - przekazał z kolei prokurator Szymon Banna.

Banna wyjaśnił, że "dochodzenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczyć będzie publicznego znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej (art. 257 k.k.)".