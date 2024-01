Te miasta wyludniają się najszybciej

W polskich miastach mieszkańców jest coraz mniej. Ogólne saldo migracyjne, czyli bilans przybywających i opuszczających je mieszkańców jest na minusie. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największy problem dotyczy średnich i mniejszych miast.

Pierwsza piątka najszybciej wyludniających się dużych miast to Bydgoszcz, Łódź, Białystok, Poznań i Radom. W pierwszym półroczu ubiegłego roku z każdego z nich ubyło od około 450 do prawie 800 mieszkańców.

Z tych miast uciekło najwięcej mieszkańców. Zestawienie

Oto jak dokładnie wyglądają statystyki (saldo migracyjne). Lista 15 miast będących na największym minusie:

Bydgoszcz – 763 osoby

Łódź – 708 osób

Białystok – 577 osób

Poznań – 560 osób

Radom – 453 osoby

Kielce – 306 osób

Bytom – 290 osób

Szczecin – 286 osób

Zabrze – 281 osób

Gorzów Wlkp. – 280 osób

Lublin 264 osoby

Konin – 242 osoby

Sosnowiec – 239 osób

i 15. Chorzów, Częstochowa – 237 osób

Dlaczego w miastach ubywa mieszkańców?

Przyczyny są różne. Za część z nich odpowiada niski przyrost naturalny. To jednak problem, który dotyczy całego kraju. W przypadku dużych miast są to wysokie ceny mieszkań. Z kolei mniejsze miejscowości przestały być atrakcyjne dla młodych ludzi przez brak perspektyw, uczelni i pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. Z wielkich aglomeracji bardziej zamożni mieszkańcy wyprowadzają się natomiast do mniejszych gmin ościennych - z mieszkań w centrum do domów pod miastem.

Dane mogą być jednak niedoszacowane ze względu na liczbę niezameldowanych w miastach osób, które wynajmują mieszkania.

Są wyjątki. W tych miastach przybyło mieszkańców

Wcześniejsze dane GUS, które biorą pod uwagę saldo migracji wewnętrznych i przyrost naturalny za 2022 rok, pokazują, że jedynym miastem, gdzie oba wskaźniki były na plusie był Rzeszów. Za nim znalazły się Kraków, Gdańsk, Wrocław i Warszawa, Opole i Zielona Góra.