Czym jest sieć 3G?

3G jest to trzecia generacja sieci mobilnej. Zaawansowaniem technologicznym plasuje się ona w rankingu zaraz po 2G, natomiast przed 4G LTE. Koncepcja sieci3G pojawiła się już w latach 80-tych ubiegłego wieku, natomiast w Polsce sieć ta została wdrożona dopiero w 2005 roku. W przeciwieństwie do sieci 2G, sieć3G - jako nowsza i nowocześniejsza - przez wiele lat umożliwiała znacznie lepszą jakość rozmów telefonicznych, a także dostęp do Internetu mobilnego z prędkością 7,2 Mb/s.

Z czasem w obrębie sieci3G rozwijano kolejne standardy, od UMTS do HSPA-DC. Dzięki nim klienci mogli korzystać z Internetu mobilnego, którego maksymalna prędkość sięgała do 42 Mb/s. To właśnie dzięki wprowadzeniu sieci3G, dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych osiągnął zupełnie nowy poziom.

Jednak w efekcie ciągłego rozwoju technologicznego po 19 latach od wprowadzenia 3G, sieć ta stała się niewystarczająca. Następcą jest sieć 4G LTE, która oferuje dużo lepszą jakość połączeń głosowych, jak również bardzo dobry mobilny Internet – jego prędkość w Orange to nawet 600 Mb/s.

Dlaczego Orange wyłącza sieć 3G?

Orange - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - wyłącza etapami sieć 3G. Jak podaje Orange na swojej oficjalnej stronie, proces wygaszania sieci 3G rozpoczął się 26 września 2023 roku. Proces ma potrwać do końca 2025. Celem wygaszania 3G jest poprawienie zasięgu oraz jakości rozmów. Poprawa ta ma być efektem wykorzystania dotychczasowej częstotliwości sieci 3G do celów nowocześniejszej technologii LTE. Im wyższa generacja sieci, tym większy komfort korzystania z usług mobilnych.

Z sieci LTE korzysta większość użytkowników Orange - według danych ponad 96 proc. transmisji danych w Orange przechodzi właśnie przez sieć LTE. Natomiast 3G jest coraz rzadziej wykorzystywane a jej udział w całym ruchu w sieci operatora zmniejszył się ponad dziesięciokrotnie: z 26 proc. do zaledwie 2,5 proc. To było przyczyną zapoczątkowania zmian w Orange związanych z jej wygaszeniem.

4G LTE zamiast 3G. Co to oznacza dla klientów Orange?

Sieć 3G jest wyłączana nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Częstotliwości, z których korzystała 3G, zostają przeznaczane na poprawę jakości nowocześniejszej sieci 4G LTE. Aby móc korzystać z sieci LTE, klienci Orange muszą mieć:

kartę SIM 4G LTE/USIM/eSIM , z której korzysta już większość klientów. W razie potrzeby można ją bezpłatnie wymienić w dowolnym salonie Orange ;

, z której korzysta już większość klientów. W razie potrzeby można ją bezpłatnie wymienić w dowolnym salonie ; telefon obsługujący VoLTE. VoLTE jest technologią zapewniającą połączenia głosowe z użyciem sieci 4G LTE. Jej nazwa to skrót od "Voice over LTE", który można przetłumaczyć jako „głos poprzez LTE”. Wszystkie telefony z oferty Orange od lipca 2021 posiadają domyślnie włączoną tą opcję. Pełna lista telefonów obsługujących VoLTE w sieci Orange znajduje się na oficjalnej stronie firmy.

Jak sprawdzić, czy muszę wymienić kartę SIM?

Wygaszanie sieci 3G dla klientów sieci Orange nie jest zaskoczeniem. Bowiem w 2023 roku dostawca usług informował klientów o nadchodzących zmianach m.in.: wysyłając wiadomości SMS. Orange oferuje takżeprosty sposób na sprawdzenie czy nasza karta SIM oraz telefon są kompatybilne z siecią 4G. Wystarczy, że użytkownik wyśle sms-a na numer 80233 o treści KARTA. Można także sprawdzić kontaktując się z konsultantem Orange na czacie w aplikacji mobilnej – to ostatnie rozwiązanie dotyczy klientów oferty Orange Flex, którzy nie mogą sprawdzić swojego telefonu i karty za pośrednictwem sms.