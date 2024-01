Kiedy będzie 32. Finał WOŚP w 2024 roku?

WOŚP 2024 odbędzie się po raz 32. Jego finał przypadnie 28 stycznia, w niedzielę. Warto zapamiętać tę datę, bowiem w wielu miastach w Polsce odbędą się zbiórki. Nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, licytacji oraz koncertów. Wszystko to po, aby zabrać jak najwięcej funduszy na szczytny cel i pobić kolejny rekord. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje główny koncert na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Występy odbędą się również w otwartym dla wszystkich studiu telewizyjnym.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jaki cel na 2024 rok?

24 października 2023 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłosiła jaki będzie cel najbliższego Finału - “Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” z mottem “Tu wszystko gra OK!” Zebrane fundusze mają być przeznaczone na zakup sprzętu dla diagnostyki obrazowej, czynnościowej i endoskopowej, rehabilitacji oraz torakochirurgii. Mowa m.in. o rezonansach magnetycznych, aparatach ultrasonograficznych, przenośnych spirometrach, kriosondach oraz systemach elektrokoagulacji. Urządzenia są wykorzystywane na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych w przypadku chorób płuc.

Aleksandra Rutkowska, rzecznika WOŚP, w jednym z wywiadów zaznaczyła, że wsparcia potrzebuje ponad 60 oddziałów w Polsce. Konieczność doposażenia tych jednostek jest bezpośrednio związana z powikłaniami po COVID-19. Choroba w dużej mierze pogarsza stan układu oddechowego, pozostawiając w nim trwałe ślady. Poza tym jesteśmy narażeni na negatywne skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Po zniesieniu restrykcji, lekarze musieli zmierzyć się również z wieloma innymi zakażeniami wirusowymi, które ze względu na wcześniejszy brak dostępu do leczenia, często są w bardzo zaawansowanym stanie. Potrzebny jest zatem nowoczesny sprzęt diagnostyczny, do monitorowania chorób oraz do wykonywania różnego rodzaju zabiegów wewnątrzoskrzelowych.

Ile WOŚP zebrała w 2023 roku?

W zeszłym roku celem Finału WOŚP było zebranie funduszy na walkę z sepsą. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się zebrać 243 259 387,25 złotych. W tym roku w organizację Finału włączy się 1685 sztabów. To o 32 więcej niż poprzednio. 101 z nich ma działać poza granicami Polski. Osoby, które chcą wesprzeć inicjatywę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogą m.in. wrzucać pieniądze do charakterystycznych puszek, nad którymi czuwają wolontariusze, wesprzeć zrzutki dostępne na różnych stronach, kupić produkty w sklepie WOŚP lub wysłać płatnego SMS-a. Poza tym działa eskarbonka WOŚP, czyli wirtualna puszka, którą może założyć każdy.

Jak będzie wyglądał Finał WOŚP 2024?

Wielki Finał WOŚP to nie tylko wspomniane już koncerty, ale również wydarzenia towarzyszące. Każdego roku odbywają się m.in. imprezy sportowe. Tradycją jest już bieg ulicami stolicy w ramach akcji “Policz się z cukrzycą”. Trasa będzie liczyć 5 kilometrów, a opłata startowa zostanie przekazana na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Osoby, spoza Warszawy mogą zapisać się na bieg wirtualny i pobiec w swojej okolicy. Poza tym w wielu miastach organizowane są inne imprezy, nie tylko sportowe, dlatego warto sprawdzić jak będzie wyglądał lokalny finał WOŚP.

Finał WOŚP: Impreza na PGE Narodowym i "Światełko do Nieba"

Studio telewizyjne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma działać już od godzin porannych, a pierwszy koncert jest planowany na 8:30. Na błoniach PGE Narodowego impreza rozpocznie się od 14:00. Jako pierwszy wystąpi Wojciech Szumański. Inni artyści i zespoły, którzy tego dnia pojawią się na scenie to m.in.: Golden Life, Poparzeni Kawą Trzy, Kwiat Jabłoni, Zalewski, Enej i LemON. Tradycyjnie o 20:00 odbędzie się “Światełko do Nieba”. To najbardziej wyjątkowy moment Finału WOŚP, który wieńczy sukces całego przedsięwzięcia. Dokładny program finałowych koncertów jest dostępny na oficjalnej stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.