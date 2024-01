Świadczenie "babciowe" ma być przyznawane w ramach programu "Aktywna Mama" lub "Aktywny Rodzic". Według pomysłodawców projektu wprowadzenia "babciowego", czyli posłów Koalicji Obywatelskiej, nowe świadczenie ma pobudzić gospodarkę, ponieważ kobiety będą mogły w dowolnym czasie wrócić do pracy. Ta forma wsparcia ma także ułatwić decyzję o posiadaniu dzieci i umożliwić pogodzenie wychowania dziecka z pracą zawodową.

"Babciowe". Kto otrzyma pieniądze?

Nowowprowadzone świadczenie rodzinne będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przewrotna nazwa "babciowe" jest myląca, ponieważ świadczenie w rzeczywistości nie będzie trafiało do seniorek. Świadczenie ma zachęcić rodziców do szybkiego powrotu na rynek pracy po narodzinach dziecka i to właśnie rodzice będą otrzymywać środki finansowe. Jak wyjaśniał Donald Tusk w okresie przedwyborczym, środki z programu "babciowe" mogą być dzielone z seniorami, którzy przejmują opiekę nad wnukami, gdy rodzice są zajęci pracą.

"Babciowe". Ile pieniędzy można otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie "babciowe" będzie wypłacane co miesiąc w wysokości 1500 zł dla matek na dziecko lub dzieci do czasu aż ukończą 3 rok życia. Jednak nie każda matka może skorzystać z tej formy wsparcia od ZUS. Aby otrzymać to świadczenie rodzicielskie, rodzice muszą spełnić określone kryteria. Wymogi te obejmują:

konieczność aktywności zawodowej matki (matka musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia)

wysokość zarobków miesięcznych matki (nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie krajowe, które wynosi od 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł brutto)

wysokość dochodu rodziny (nie może przekroczyć ustalonego limitu).

Na co będzie można przeznaczyć "babciowe"?

Świadczenie ‘’babciowe’’ to dodatkowe 1500 zł do domowego budżetu. Rodzice dziecka będą mogli sami zdecydować, na co je przeznaczą. To od nich będzie zależało czy podzielą się nimi z babcią sprawującą opiekę nad ich dzieckiem, przeznaczą na pobyt dziecka w żłobku czy na zatrudnienie niani.

"Babciowe". Kiedy pierwsze wypłaty?

Aktualnie trwa oczekiwanie na konkretne informacje dotyczące programu "Aktywna Mama", który powszechnie określany jest jako "babciowe". Planowane świadczenie z ZUS ma zostać zaprezentowane w krótkim czasie, ponieważ było jednym z kluczowych elementów expose premiera Donalda Tuska.

Biorąc pod uwagę, że ministerialne projekty ustaw były przygotowywane jeszcze przed oficjalnym powołaniem nowego rządu, istnieje prawdopodobieństwo, że wśród nich znajduje się projekt dotyczący świadczenia "babciowego". To z kolei może skutkować jego stosunkowo szybkim uchwaleniem i implementacją.