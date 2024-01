Polski Związek Wędkarski to prawdopodobnie największa organizacja w naszym kraju. W 2022 roku liczył 626,5 tysiąca członków. Jest też największym dzierżawcą wód należących do państwa, na których gospodaruje.

Jakie są koszty wędkowania w 2024 roku?

Aby legalnie łowić, trzeba mieć nie tylko kartę wędkarską, ale także opłacić odpowiednie składki. Wysokość tych opłat różni się w zależności od okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), a jest ich 49. Zasada jest taka, że im obszar okręgu jest bardziej zasobny w ryby, tym wyższe są stawki. Działa wolny rynek.

W 2023 roku liczba członków związku w całym kraju zmniejszyła się o ponad 66,5 tysiąca osób, co było rezultatem drastycznych podwyżek opłat za wędkowanie oraz zniesienia ulg w niektórych okręgach.

Jakie są koszty wędkowania w 2024 roku? Warto dodać, że opłacone składki w 2023 roku straciły ważność 1 stycznia tego roku. Możliwe jest jednak ich odnowienie zarówno poprzez lokalne koła wędkarskie, działające w większości miejscowości, jak i za pośrednictwem platform internetowych.

Karta wędkarska

Aby móc wędkować na obszarach zarządzanych przez Polski Związek Wędkarski (PZW), konieczne jest wyrobienie karty wędkarskiej. Wnioski o wydanie karty składa się w odpowiednim starostwie powiatowym. Aby zdobyć kartę, konieczne jest zdanie egzaminu w wybranym kole związku, który obejmuje test ze znajomości regulaminu obejmującego wymiary i okresy ochronne ryb, rozpoznawanie gatunków i innych przepisów.

Za przystąpienie do egzaminu koła pobierają opłaty, zazwyczaj w wysokości około 25 złotych. Po zdaniu egzaminu należy udać się do starostwa, gdzie w kasie dokonuje się płatności w wysokości 10 złotych za samą kartę. Później zostaje wydana. W trakcie wizyty zarówno na egzaminie, jak i w starostwie, trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości i dwa zdjęcia legitymacyjne.

Składka członkowska. Ile wynosi w 2024?

Składka członkowska obowiązuje wszystkich członków Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) i utrzymana jest na jednolitym poziomie w całej Polsce. W 2024 roku składka członkowska wynosi 170 złotych, co oznacza wzrost o 20 złotych w porównaniu do poprzedniego roku.

Członkowie (do lat 16), młodzież szkolna i studenci od 17. do 24. roku życia oraz odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami muszą zapłacić 43 złote (co stanowi wzrost o 5 złotych). Członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zapłacą 85 złotych (co oznacza wzrost o 10 złotych). Odznaczeni Srebrną Odznaką PZW z kolei 128 złotych (a to wzrost o 15 złotych).

Opłata wpisowa dla nowych członków i tych, którzy regulują składki po 30 kwietnia, wynosi 30 złotych.

Składki na zagospodarowanie wód

Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego samodzielnie ustalają wysokości składek na zagospodarowanie wód. Jak tłumaczy Michał Bień, dyrektor biura Zarządu Okręgu PZW w Kielcach, głównym celem tych składek jest przede wszystkim zarybianie. Większość zebranych środków przeznaczana jest na zakup materiału zarybieniowego, a reszta na inwestycje.

W 2023 roku kupiliśmy jeden zbiornik, który poddaliśmy pracom porządkowym. Dodatkowo mniejsze prace utrzymaniowe prowadzone są na innych zbiornikach w naszym okręgu. Finansujemy też działanie Społecznej Straży Rybackiej. Bardzo istotną kwestią, na którą zostają przeznaczone pieniądze ze składek, są działania związane z renaturyzacją wód, czyli przywracaniem naturalnych możliwości migracji, rozrodu i poprawiania warunków życia ryb. Na przykład budowa tarlisk – mówił Michał Bień.

Wędkowanie na wodach nizinnych i górskich - opłaty

Opłata pełna, pozwalająca na wędkowanie na wszystkich wodach zarządzanych na przykładzie okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, bez względu na to, czy są to wody nizinne, czy górskie, zarówno z brzegu, jak i z łodzi, została utrzymana na niezmienionym poziomie i wynosi 300 złotych.

Opłata ulgowa wynosi 200 złotych. Młodzież ucząca się w wieku od 17 do 24 lat będzie musiała zapłacić 43 złote (co oznacza obniżkę o 33 procent), a członkowie uczestnicy do lat 16 są zwolnieni z tej opłaty. Składka niepełna dla obszarów górskich (z wyłączeniem rzeki Mierzawy) nie uległa zmianie i wynosi 230 złotych, a opłata ulgowa wynosi 150 złotych.

Opłata nizinna, obejmująca jeziora, zbiorniki zaporowe oraz rzeki niezwiązane z obszarami pstrąga i lipienia, została zwiększona w wyniku zawarcia porozumienia z okręgami Ściany Wschodniej (Częstochowa, Piotrków, Radom, Lublin). Warunkiem osiągnięcia tego porozumienia było ustalenie opłaty nizinnej pełnej (umożliwiającej wędkowanie z łodzi) w wysokości 190 złotych, co stanowi wzrost o 20 złotych oraz opłaty ulgowej w wysokości 130 złotych, podniesionej o 10 złotych.

Osoby, które chcą wędkować na wodach nizinnych obszarów, z którymi podpisano porozumienie, zobowiązane są do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 40 złotych. Jeśli chcą wędkować na obszarach górskich, opłata ta może wynieść od 40 do 110 złotych, w zależności od rzeki.

Osoby uprawnione do składki ulgowej to ci, którzy mają Złotą i Srebrną odznakę PZW, mężczyźni w wieku 65+ (z co najmniej 10-letnim stażem w związku), kobiety w wieku 60+ (posiadające co najmniej 10-letni staż) oraz osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu.

Okresowe zezwolenia na wędkowanie

Przykładowo, poza coroczną składką, kielecki okręg Polskiego Związku Wędkarskiego proponuje opcję zakupu zezwoleń okresowych na jedno, trzy i siedem dni. W tym kontekście wprowadzono istotne obniżki cen.

Dla osób zrzeszonych w PZW w 2024 roku jednodniowa składka górska wynosi teraz 45 złotych, co oznacza zniżkę o 33% w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy opłata wynosiła 65 złotych. Składka jednodniowa nizinna to teraz 25 złotych, co stanowi obniżkę o 38% w stosunku do 40 złotych opłaty z zeszłego roku.

Opłata trzydniowa dla obszaru górskiego wynosi obecnie 80 złotych, czyli taniej o 20% w porównaniu do ubiegłorocznych 100 złotych. Natomiast składka trzydniowa dla obszaru nizinnego to obecnie 50 złotych, co oznacza obniżkę o 28% w porównaniu do zeszłoroczną kwotą 70 złotych.

W przypadku siedmiodniowej składki obszar górski teraz kosztuje 125 złotych, co stanowi obniżkę o 11% w porównaniu do ubiegłorocznych 140 złotych. Siedmiodniowa składka na obszarze nizinnym to teraz 75 złotych, co oznacza znaczną obniżkę o 35% w stosunku do opłaty w wysokości 115 złotych w 2023 roku.

Opłaty dla niezrzeszonych w PZW

Dla osób, które nie są członkami Polskiego Związku Wędkarskiego, jednodniowa składka na dostęp do wód górskich została obecnie ustalona na poziomie 65 złotych, co oznacza znaczną obniżkę o 32% w stosunku do opłaty w wysokości 95 złotych z poprzedniego roku. Jednodniowa składka na dostęp do wód nizinnych wynosi teraz 40 złotych, co również stanowi znaczną obniżkę o 47% w porównaniu do opłaty w wysokości 75 złotych z zeszłego roku.

Składka trzydniowa na dostęp do wód górskich wynosi teraz 135 złotych, co oznacza obniżkę o 16% w porównaniu do opłaty w wysokości 160 złotych z zeszłego roku. Składka trzydniowa na obszarze wód nizinnych wynosi teraz 95 złotych, co stanowi obniżkę o 10% w stosunku do opłaty w wysokości 105 złotych z roku 2023.

Siedmiodniowa opłata za dostęp do wód górskich została ustalona na 205 złotych (bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego), natomiast składka na dostęp do wód nizinnych wynosi teraz 155 złotych, również pozostając na niezmienionym poziomie.