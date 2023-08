Reklama

Nowe rozporządzenie zawiera regulacje precyzujące szczegółowe wytyczne dotyczące praktykowania amatorskiego połowu ryb, organizacji społecznej uprawnionej do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb, a także warunki ochrony i połowu ryb, w tym także wymiary i okresy ochronne. Ponadto rybackie narzędzia i urządzenia połowowe oraz zasady ustanawiania obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i ochronnych oraz oznakowania tych obrębów. Zostały wprowadzone także nowe wzory karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego oraz wysokość opłaty pobieranej za ich wydanie.

Nowe wzory karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego

W nowych wzorach karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego zrezygnowano z pozycji 3. miejsce zamieszkania i adres. Warto dodać, że obie karty, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 27 lipca 2023 roku, zachowują ważność (na postawie §17 tego rozporządzenia z 27 lipca 2023 roku). Dodatkowo na podstawie §16 nowego rozporządzenia, druki kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego według wzoru określonego w przepisach przed 27 lipca, mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów. Jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Zmiana przepisów. Jak wyrobić kartkę wędkarską?

Aby uzyskać kartę wędkarską, należy przede wszystkim zdać egzamin w lokalnym kole Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW). A następnie złożyć wniosek do urzędu miasta lub starostwa powiatowego wraz z wymaganymi dokumentami. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają uzyskać karty wędkarskiej przez Internet. Egzamin musi odbywać się w obecności komisji egzaminacyjnej, natomiast żeby złożyć wniosek trzeba wybrać się do urzędu.

Ile kosztuje karta wędkarska?

Cena za przystąpienie do egzaminu na uzyskanie karty wędkarskiej przed komisją egzaminacyjną to koszt 30 złotych. Osoby do 16. roku życia mogą to zrobić bezpłatnie. Samo wydanie karty wędkarskiej wiążę się z opłatą w wysokości 10 złotych.

Egzamin na kartę wędkarską

Egzamin na kartę wędkarską ocenia znajomość przepisów dotyczących amatorskiego połowu ryb. Obejmuje on znajomość przepisów zawartych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym połowu ryb, a także warunków hodowli, chowu i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Forma egzaminu jest ustalana przez komisję egzaminacyjną, a sam egzamin odbywa się przy lokalnych oddziałach Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW).

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej możesz otrzymać w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Ponadto właściwy wniosek dla konkretnego miejsca zamieszkania powinieneś znaleźć na stronie internetowej urzędu. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do urzędu wraz z aktualną fotografią w formacie 30x35 mm, potwierdzeniem wpłaty za wydanie karty wędkarskiej, zaświadczeniem o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną, a także dokumentem tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18. roku życia).

Jak długo trzeba czekać na wydanie karty wędkarskiej po złożeniu wniosku? Czas oczekiwania wynosi z reguły od 2 do 3 dni roboczych.

Sama karta wędkarska nie wystarczy

Samo posiadanie karty wędkarskiej nie wystarczy, aby legalnie wędkować! Trzeba także wykupić zezwolenia oraz, opcjonalnie, wnieść opłaty członkowskie PZW. Dla każdego województwa cennik poszczególnych zezwoleń jest ustalany osobno. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie właściwego dla miejsca połowu okręgu wędkarskiego.