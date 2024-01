Nowe zasady dla wędkarzy. Od kiedy?

Od 27 lipca 2023 roku wędkarzy obowiązują nowe zasady. Tego dnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Tym samym obowiązywać przestało rozporządzenie z 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Nowe zasady dla wędkarzy. Ważna zmiana od 2024 roku

Jedną z najistotniejszych zmian dla wędkarzy, którą wprowadziło rozporządzenie z 2023 roku, jest nowy wzór karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego. Oba stanowią załączniki do wspomnianego rozporządzenia. W nowym wzorze karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego nie ma już rubryki zawierającej miejsce zamieszkania i adres. Do końca 2023 roku dokumenty te mogły być jednak również wydawane na starych drukach.

Nowe zasady dla wędkarzy obowiązują od początku 2024 roku. Od 1 stycznia karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego mogą być wydawane wyłącznie na nowych drukach. Oczywiście karty wydane przed tą datą na starych drukach nadal obowiązują.

Warto jeszcze wspomnieć, że w rozporządzeniu określona została wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego. Opłata ta wynosi 10 zł.

Egzamin w zakresie ochrony i połowu ryb

Rozporządzenie z lipca 2023 roku określa również zasady przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb. Aby zdobyć wspomnianą wyżej kartę wędkarską należy bowiem przede wszystkim zdać egzamin. Jest on organizowany przez lokalne koła Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) i odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Przystąpienie do tego egzaminu to koszt 30 zł. Jedynie w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 16 lat, egzamin ten jest bezpłatny.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu należy jeszcze złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami do właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego o wydanie karty wędkarskiej. Po dopełnieniu tych formalności i uzyskaniu karty wędkarskiej, konieczne jest jeszcze uzyskanie pozwolenia na legalne wędkowanie.

Zasady dotyczące połowów

W omawianym rozporządzeniu z lipca 2023 roku mowa jest również o szczegółowych warunkach ochrony i połowu ryb. W związku z tym podane zostały wymiary ochronne ryb i raków oraz okresy ochronne dla tych gatunków, a także zasady uśmiercania gatunków inwazyjnych.

Ponadto wspomniane rozporządzenie określa rybackie narzędzia i urządzenia połowowe oraz zasady ustanawiania obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i ochronnych.