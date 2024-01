Czym jest PFRON?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to państwowa jednostka, której celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w ich codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pieniądze, którymi dysponuje fundusz mają m.in. wspierać ich rehabilitację, pomagać im w podejmowaniu aktywności zawodowej, ułatwiać zakup sprzętu rehabilitacyjnego itp. PFRON działa na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych PFRON?

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PFRON różnią się od "klasycznych" pobytów w sanatoriach dofinansowywanych przez NFZ m.in. grupą docelową. Turnusy są bowiem skierowane tylko do osób niepełnosprawnych, czyli takich, które posiadają ważne orzeczenie:

o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub

o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Turnusy rehabilitacyjne z PFRON-u. Kryterium dochodowe

Dodatkowo, jak czytamy na portali Emp@tia prowadzonym przez Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, trzeba też spełnić przewidziane w przepisach kryteria dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie powinien przekraczać kwoty:

50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Na czym polega turnus rehabilitacyjny z PFRON-u?

Turnusy rehabilitacyjne mają bardziej sformalizowany formę niż zwykłe turnusy. "Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej" – czytamy na stronie PFRON-u.

PFRON podkreśla również, że cele turnusów związane są nie tylko ze zdrowiem fizycznym uczestników. "Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych (…)." – informuje.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z PFRON-u do turnusu rehabilitacyjnego?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Wysokość dofinansowania waha się w granicach 20 do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba wnioskująca o dofinansowanie do turnusu sama wybiera organizatora i ośrodek, z którego oferty chce skorzystać. Miejsce to musi spełniać odpowiednie kryteria (przede wszystkim – posiadać wpis do rejestru wojewody). Krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających takie wpisy dostępny jest na stronie empatia.mpips.gov.pl. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Środki przekazywane są bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie wnioskodawcy.