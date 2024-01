Do kiedy można skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS?

Program Profilaktyka 40 PLUS, czyli profilaktyczne darmowe badania dla osób, które ukończyły 40. rok życia, jest dostępny jedynie do 30 czerwca 2024 roku.

Oznacza to, że osoby, które jeszcze z niego nie korzystały lub wykonywały w jego ramach badania ostatnio 12 miesięcy temu, oraz osoby, które posiadają już wystawione skierowanie, mają ostatnich kilka miesięcy, by skorzystać z programu.

Dla kogo jest dostępny program Profilaktyka 40 PLUS?

Osoby, które ukończyły 40. rok życia .

. Osoby, które nie korzystały wcześniej z programu .

. Osoby, które wykonywały już badania w ramach programu, ale minęło od nich 12 miesięcy .

. Osoby, które uzupełniły ankietę na IKP (Internetowym Koncie Pacjenta), w aplikacji mojeIKP, przez infolinię (+48 800 100 101) lub w przychodni POZ, która uczestniczy w programie.

Jak umówić się na badania w ramach Profilaktyki 40 PLUS?

Na badania w ramach programu można się zapisać:

przez IKP;

przez infolinię centralnej e-Rejestracji czynną od 8.00 do 18.00 (+48 800 100 101);

czynną od 8.00 do 18.00 (+48 800 100 101); bezpośrednio w placówce, w której można wykonać badania.

Listę placówek można znaleźć pod tym linkiem.

To pacjent wybiera datę i godzinę, która odpowiada mu najbardziej, by wykonać badania w ramach Profilaktyki 40 PLUS.

Jak korzystać z pakietu badań Profilaktyka 40 PLUS?

Aby skorzystać z programu należy wypełnić ankietę dostępną na IKP, wybrać placówkę, w której chce się zrobić badania, a następnie zadzwonić do niej i umówić się na odpowiadający termin. Możliwe jest też zarejestrowanie przez IKP.

Stawiając się na badania, należy mieć przy sobie dowód osobisty. Ich wyniki można odebrać przez internet w IKP lub w placówce, w której wykonywało się badania.

Ankieta na IKP w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. Jak wypełnić?

Ankietę IKP można wypełnić w aplikacji mojeIKP. Należy ją uruchomić, zalogować się, wejść w zakładkę PROFILAKTYKA i wypełnić ankietę.

Jakie badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS?

Badania diagnostyczne w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS dzielą się na badania dla kobiet, dla mężczyzn oraz pakiet wspólny. Wybór pakietu zależy od odpowiedzi udzielonych w ankiecie. Jakie badania wchodzą w ramy pakietów?

Pakiet badań dla kobiet

Badania dla kobiet:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

stężenie glukozy we krwi;

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP;

poziom kreatyniny we krwi;

badanie ogólne moczu;

poziom kwasu moczowego we krwi;

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań dla mężczyzn

Badania dla mężczyzn:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

stężenie glukozy we krwi;

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP;

poziom kreatyniny we krwi;

badanie ogólne moczu;

poziom kwasu moczowego we krwi;

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet wspólny

Badania wspólne: