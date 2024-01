Tłusty czwartek to dzień, który zaczyna ostatni tydzień karnawału. Zgodnie z tradycją tego dnia kupujemy lub przygotowujemy słodkie wypieki, takie jak pączki czy faworki i objadamy się nimi bez wyrzutów sumienia. W Polsce jest to święto ruchome, co oznacza, że co roku wypada w inny dzień. Kiedy obchodzimy najsłodszy dzień w roku w 2024?