Według ekspertów z Bed Kingdom - brytyjskiej firmy specjalizującej się w sprzedaży mebli i innych produktów do sypialni, określone grupy pokarmów mogą poprawiać lub zakłócać nasz sen. Poza tym wpływają na wiele innych procesów, które zachodzą w organizmie. Co w takim razie można jeść przed pójściem spać, a z czego lepiej zrezygnować?

Produkty poprawiające jakość snu

Na pierwszym miejscu znalazło się masło orzechowe, uwielbiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. To cenne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, które mają pozytywny wpływ na profil lipidowy, a poza tym zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia. Masło orzechowe jest bogate w składniki odżywcze. To świetne źródło witaminy B3 oraz witaminy E. Poza tym znajdziemy w nim selen, potas, magnez i fosfor. Masło z orzechów przyczynia się też do ustabilizowania poziomu cukru we krwi, a poza tym wspiera wzrost mięśni. Składnikiem, który pomaga w relaksacji i zasypianiu jest z kolei tryptofan. Pomimo tych wielu zalet, nie należy przesadzać z ilością, bowiem jest to produkt bardzo kaloryczny.

Alternatywą dla masła, które powstaje z orzeszków ziemnych, będą inne orzechy. Przed snem możemy zjeść niewielką garść orzechów włoskich, nerkowców lub migdałów. Te przekąski również będą wspierać zdrowy sen, bowiem zawierają sporo melatoniny, magnezu i cynku. Jeśli wieczorem najdzie nas ochota na coś słonego, warto sięgnąć po ser sznurkowy. Dzięki dość dużej zawartości białka i tłuszczu jest on w stanie zaspokoić niewielki głód, a jednocześnie zapewnić spokojny sen. Ser jest dobrym źródłem tryptofanu, który ułatwia odprężenie i sprawia, że lepiej i głębiej śpimy.

Miłośnicy czekolady mogą odetchnąć z ulgą, bo ona również znajduje się na liście produktów, które poprawiają jakość snu. Mowa jednak o gorzkiej czekoladzie, po którą sięgamy na około godzinę przed pójściem spać. Oczywiście należy spożywać ją z umiarem. Czekolada podnosi poziom serotoniny, co sprzyja relaksowi. Poza tym zawiera przeciwutleniacze i flawanole, które zmniejszają poziom stresu. Aby wzmocnić te efekty, możemy połączyć gorzką czekoladę z bananem i migdałami.

Jeśli planujecie wieczór filmowy i zastanawiacie się, czy popcorn jest dobrą przekąską, możecie śmiało wziąć się za jego przygotowanie. To kolejny produkt ułatwiający zasypianie. Popcorn pomaga w produkcji serotoniny. Poza tym jest źródłem tryptofanu, który reguluje wzorce snu.

Tych pokarmów należy unikać przed snem

Wymienione niżej pokarmy, jedzone tuż przed snem, pogarszają jego jakość. Jeśli mamy na nie ochotę, lepiej spożyć je w ciągu dnia. Jednym z produktów, który może wydawać się nieoczywisty, są pomidory. Warzywa mają wysoką kwasowość, co może prowadzić do niestrawności, zgagi i refluksu żołądkowego. Jeśli sięgniemy po nie tuż przed snem, nieprzyjemne dolegliwości skutecznie go zakłócą.

Kolejne dwa produkty trudno uznać za zdrowe, dlatego też lepiej w ogóle ich nie spożywać. Pierwszym z nich są chipsy. Zawierają one sporo soli, która może zatrzymywać wodę w organizmie. Poza tym po spożyciu dużej ilości słonych przekąsek czujemy się spragnieni, co powoduje zaburzenia snu. Drugim niezdrowym produktem jest makaron instant, który stanowi główny składnik chińskich zupek. Taka wysokoprzetworzona żywność wiąże się z gorszą jakością snu, zaburzeniami i dłuższym czasem zasypiania.

Złym pomysłem jest też spożywanie żywności wysokobiałkowej i kurczaka. Duża ilość białka i tyraminy sprawia, że nasz organizm musi wykorzystywać więcej energii na trawienie, co może zakłócać sen. Poza tym te składniki stymulują mózg, przez co utrudniają zaśnięcie. Ostatnim składnikiem jest chleb pszenny. Niestety ma on wysoki indeks glikemiczny, przez co powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi. Po zjedzeniu możemy odczuwać pobudzenie i przypływ energii, dlatego będziemy mieć trudności z zaśnięciem. Znacznie lepiej sięgnąć po ciemne pieczywo, bogate w błonnik i węglowodany złożone.

Jak widać, świadome wybory żywieniowe mogą pomóc nam nie tylko w uzyskaniu wymarzonej sylwetki, ale również w osiągnięciu spokojnego snu. Warto zatem zastanowić się, po jakie przekąski sięgamy przed pójściem spać.