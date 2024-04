Woda to niezbędny składnik do życia, a regularne jej picie daje wiele korzyści dla zdrowia.

Woda uczestniczy w transporcie składników odżywczych, pomaga w usuwaniu toksyn i innych szkodliwych substancji z organizmu, a także reguluje temperaturę ciała. Pozytywnie wpływa również na odporność organizmu, pełni funkcję uniwersalnego rozpuszczalnika, tworząc środowisko, w którym mogą zachodzić ważne reakcje chemiczne, a także pobudza metabolizm i korzystnie wpływa na pracę wątroby i jelit. Co więcej, woda pomaga regulować ciśnienie krwi i usuwać z organizmu produkty przemiany materii. Pozytywnie wpływa też na wygląd, zwłaszcza skóry. Jak najlepiej pić wodę? Czy należy pić wodę przed snem?

Czy picie wody przed snem jest zdrowe?

Co daje picie wody przed snem? Wypicie niewielkiej ilości wody przed położeniem się spać może dać wiele korzyści. Pozwala wypłukać toksyny, które nagromadziły się w organizmie w ciągu dnia, regulować temperaturę ciała, a także nawilżyć błony śluzowe, które w nocy często mają tendencję do przesuszania się. To z kolei może zapewnić lepszą jakość snu i lepsze funkcjonowanie kolejnego dnia.

Według specjalistów, picie wody przed snem może być istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia. W wyniku niedoboru płynów spada ciśnienie krwi i maleje jej objętość. To sprawia, że serce musi pracować szybciej i ciężej, aby podtrzymać krążenie, co może być niebezpieczne zwłaszcza dla osób starszych i cierpiących na choroby układu krążenia.

Ponadto, podczas gdy w trakcie dnia siła grawitacji utrzymuje wodę w dolnej części ciała nocą nogi znajdują się na tym samym poziomie co nerki, co stanowi pewne utrudnienie. Tymczasem odpowiednie nawodnienie ułatwia transportowanie krwi po całym ciele i usuwanie z organizmu toksyn.

Dobrym pomysłem jest także dodanie do wieczornej szklanki wody nieco soku z cytryny. Dodatkowo dostarczymy organizmowi witaminy C i E oraz potasu, który odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego oraz pomaga w regulowaniu ciśnienia krwi.

Czy picie dużej ilości wody przed snem jest dobrym pomysłem?

W przypadku picia wody przed snem najważniejszy jest umiar. Wypicie zbyt dużej ilości wody przed położeniem się spać może bowiem powodować problemy z zasypianiem, a także częste wybudzanie się w nocy spowodowane koniecznością skorzystania z toalety. Tymczasem nocne wycieczki mogą zaburzać rytm snu i negatywnie wpływać na jego jakość.

Ile wody pić na noc?

Co oznacza zachowanie umiaru w przypadku picia wody przed snem? Dla wielu osób może oznaczać co innego dlatego najlepiej jest sprawdzić na sobie, jak różne ilości wody wpływają na nasz sen oraz samopoczucie fizyczne i psychiczne.

Można przyjąć, że najlepiej jest wypijać około pół szklanki przed pójściem spać. W niektórych przypadkach może to być cała szklanka wody. Nie ma znaczenia czy woda będzie zimna, czy gorąca. Najlepiej jednak, by miała temperaturę pokojową.