Dobry sen – jak wpływa na organizm?

Wyspany organizm to organizm zregenerowany. Dzięki dobrze przespanej nocy nie tylko obudzisz się wypoczęty, lecz także uzyskasz szereg innych korzyści. Prawidłowy sen to:

większa odporność na stres;

lepsze trawienie;

większa koncentracja na zadaniach;

efektywność w działaniach;

wolniejsze starzenie;

silniejszy układ odpornościowy;

prawidłowa regeneracja i więcej energii;

mniejsze ryzyko zawałów i udarów;

mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Higiena snu – jak ją zachować?

Problemy ze snem mogą wynikać z tak wielu czynników, że nierzadko będą one potrzebowały konsultacji ze specjalistą. Jednak zdarzyć się może, że wystarczające będzie wprowadzenie nowych nawyków i odpowiednia higiena snu. Spróbuj kilku trików, które mogą ułatwić zasypianie i polepszyć jakość nocnego odpoczynku.

Nie patrz na ekrany przed snem

Wrogiem prawidłowej higieny snu jest niebieskie światło, które emitują ekrany. Może ono zaburzyć naturalny rytm snu i spowodować na przykład problemy z zasypianiem. Warto na co najmniej godzinę przed snem odstawić telefon, tablet, nie oglądać serialu w telewizji czy na komputerze. Jeżeli już korzystanie z telefonu jest konieczne, warto skorzystać z trybu nocnego, który nie emituje tak dużych ilości niebieskiego światła.

Ponadto warto również zadbać o to, by informacje, jakich dostarczamy sobie przed sen, nie niosły ze sobą dużego ładunku emocjonalnego. Wiadomości ze świata, sprawdzanie objawów zdrowotnych w wyszukiwarce – to wszystko warto zostawić sobie na inne godziny dnia.

Rutyna ważnym elementem higieny snu

Pomocne w lepszym zasypianiu mogą być rytuały. Wyciszająca, spokojna rutyna, którą wykonasz każdego dnia przed snem, może wprowadzić organizm w tryb, który zapewni głębszy, regenerujący odpoczynek. Można do niej wprowadzić na przykład kąpiel, czytanie przed snem czy relaksację.

Ważne są również stałe pory zasypiania i budzenia się – nawet w weekendy. Wówczas regulujesz organizm. Ustalając godziny, pamiętaj o tym, by spać około 8 godzin. Zdarza się bowiem, że często w weekendy pozwalamy sobie na spanie "do oporu", co skutkuje tym, że przed dniem pracy czy innych obowiązków nie możemy zasnąć i trudno nam się dobudzić.

To, co jemy a sen

Przed snem lepiej nie pić alkoholu i nie palić papierosów – oczywiście najlepiej nie robić tego wcale, ale jeśli już jest to element twojego życia, unikaj go w godzinach wieczornych. Ponadto, by lepiej spać, nie pij kawy czy herbaty po południu, nie jest czekolady i unikaj napojów gazowanych. Lepiej w wieczornych godzinach unikać cukru.

Na lepszy sen wpływa dieta – im jest zdrowsza, tym organizm skuteczniej wypoczywa. Istotne w kontekście snu są na przykład regularne posiłki oraz odpowiednie nawodnienie.

W łóżku tylko śpij

Zdarza się, że łóżko staje się centrum życia – w nim odpoczywamy, oglądamy coś, a nawet pracujemy. W przypadku problemów ze snem warto jednak ograniczyć takie aktywności – łózko powinno służyć tylko do spania. Nie oglądaj w nim niczego w telefonie, nie spędzaj w nim wiele czasu, kiedy nie śpisz. Łóżko ma się kojarzyć tylko z odpoczynkiem.

Kup budzik tradycyjny

Nastawienie budzika w telefonie, wyłączenie go rano – to wszystko może skutkować tym, że zamiast spać czy wstać, przeglądasz social media. Dlatego też warto zainwestować w tradycyjny budzik, a telefon położyć jak najdalej od sypialni.

Aktywność fizyczna a higiena snu

W zachowaniu odpowiedniej higieny snu pomaga również aktywność fizyczna. Nie musi być to coś wymagającego – półgodzinny spacer przyniesie efekty. Co więcej, nie powinno się robić intensywnego treningu na do dwóch godzin przed snem, taka aktywność może bowiem rozbudzić.

Nie męcz się, gdy nie możesz zasnąć

Mamy tendencję do tego, że gdy nie możemy zasnąć, wpatrujemy się w zegarek i przewracamy z boku na bok. Staraj się jednak wykorzystać ten czas inaczej. Wstań, przejdź się po mieszkaniu, poczytaj troszkę, możesz też zapisać swoje emocje na kartce. Kiedy się uspokoisz, wróć do łóżka i spróbuj ponownie zasnąć.