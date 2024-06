Według obowiązujących przepisów katolicy powinni powstrzymywać się od spożywania mięsa lub innych pokarmów we wszystkie piątki w ciągu roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Wstrzemięźliwość i post są obowiązkowe w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek.

Czy 7 czerwca trzeba zachować post i uczestniczyć we Mszy świętej?

Najbliższy piątek, 7 czerwca 2024, to uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to święto ruchome, obchodzone zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała - w tym roku Boże Ciało przypadło na 30 maja, więc uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona będzie 7 czerwca. W tym dniu wierni w Polsce nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej ani do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Historia uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kult Serca Jezusa istniał już w średniowieczu, ale stał się szeroko rozpowszechniony i oficjalnie uznany w Kościele katolickim dzięki objawieniom św. Małgorzaty Marii Alacoque, które miały miejsce w latach 1673-1675 w klasztorze sióstr wizytek w Paray-le-Monial we Francji. Zgodnie z objawieniami zatwierdzonymi przez Kościół, Chrystus pragnął ustanowienia święta ku czci Swego Serca oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa wynagradzającego. Udzielił czcicielom dwunastu obietnic, w tym m.in. łaski pokoju w rodzinach i pocieszenia w utrapieniach. Jezus obiecał również św. Małgorzacie Marii Alacoque, że osoba, która przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpi do komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za swoje grzechy i grzechy całego świata, nie umrze bez łaski uświęcającej. Chociaż Kościół nie zatwierdził oficjalnie tej obietnicy, pozwala wierzyć, że zostanie ona spełniona.

Polscy królowie i biskupi już w pierwszej połowie XVIII wieku starali się o ustanowienie święta Bożego Serca w Stolicy Apostolskiej. W odpowiedzi na ich wysiłki, 6 lutego 1765 roku papież Klemens XIII zatwierdził uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, m.in. dla Królestwa Polskiego oraz dla Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. W 1856 roku papież Pius IX rozszerzył święto na cały Kościół powszechny. Następnie, w 1889 roku, papież Leon XIII podniósł je do rangi uroczystości, a 31 grudnia 1899 roku powierzył Sercu Jezusowemu opiekę nad całym Kościołem i całą ludzkością.

Tradycje związane z Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa

W tym dniu w kościołach odbywają się uroczyste Msze święte, często z procesją eucharystyczną. Wierni odmawiają Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i inne modlitwy poświęcone temu świętu. W domach wystawiane są obrazy i figury Serca Jezusowego. Często organizowane są także specjalne nabożeństwa i spotkania poświęcone kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ponadto wiele osób dokonuje aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, oddając Mu swoje życie, rodzinę i wszystkie sprawy.