Picie kawy to dla wielu osób rytuał, bez którego nie wyobrażają sobie dnia. Nic zatem dziwnego, że kofeina jest najczęściej spożywanym związkiem psychoaktywnym na świecie. Co ciekawe, wcale nie trzeba pić kawy lub herbaty, żeby regularnie ją spożywać. Okazuje się bowiem, że jest dodawana praktycznie do wszystkiego, począwszy od napojów gazowanych, po leki na przeziębienie, aż po czekoladę. Kofeina bardzo szybko wchłania się do organizmu, przedostając się do wszystkich tkanek. Jej całkowite odstawienie będzie miało zatem ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie.