Pogoda na weekend 27-28 stycznia

W weekend 27-28 stycznia w przeważającej części kraju zachmurzenie będzie duże. Tylko miejscami możliwe są większe przejaśnienia. Na wschodzie przewidywane są opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna na wschodzie wyniesie w weekend od 0 do -2 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni Celsjusza.

Na zachodzie kraju temperatury minimalne wyniosą od -2 do 1 stopnia Celsjusza, a maksymalnie słupki rtęci wskażą nawet 7 stopni Celsjusza. Ciepło będzie także w pozostałych częściach kraju, czyli na północy, w centrum i południu. Temperatury maksymalne będą wynosiły w weekend ok. 4 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Reklama

Pogoda na przyszły tydzień

Pogoda na koniec stycznia i początek lutego szykuje znacznie większe ocieplenie. Już w poniedziałek 29 stycznia w województwie dolnośląskim temperatura maksymalna wyniesie 10 stopni Celsjusza. Podobnie będzie na całym zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci wskażą ok. 8-9 stopni. W centralnej części kraju będzie to ok. 4-5 stopni Celsjusza, a na wschodzie – ok. 1-2.

W podobnej aurze upłynie cały nadchodzący tydzień. Aż do niedzieli 4 lutego temperatury na zachodzie (w województwach zachodnio-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim) będą oscylować wokół 8-9 stopni Celsjusza. W tym samym czasie na wschodzie kraju (w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim) temperatury maksymalne będą wynosiły od 0 do 8 stopni, przy czym niższe temperatury będą odnotowywane w północno-wschodniej części kraju, a wyższe – na południowym wschodzie.

Na Pomorzu w przyszłym tygodniu temperatury będą wynosiły ok. 6-7 stopni Celsjusza, z wyjątkiem piątku 2 lutego, gdy termometry wskażą zaledwie 2 stopnie. Z kolej w centralnej części kraju temperatury w przyszłym tygodniu będą wynosiły od 5 do 7-8 stopni. Stosunkowo wysokich temperatur możemy się spodziewać na południu kraju – tu słupki rtęci sięgną od 4 do 8-9 stopni z wyjątkiem Podhala gdzie wskażą od 3 do 6 stopni.

Wiatr w nadchodzącym tygodniu znacząco osłabnie. Przewidywany jest wiatr słaby i umiarkowany. Jedynie w poniedziałek i środę może być miejscami porywisty.