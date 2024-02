Silny zimny front uderzył w północne wybrzeże Kuby - podaje CNN. Fale zalały ulice Hawany, zrywając linie energetyczne. Gdy woda spłynęła, na ulicach zostały sterty meduz i wodorostów. Do tego temperatura spadła aż do 12 stopni Celsjusza, co - jak na Kubę - jest piekielnie mało. Klimat się zmienił. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego zimna - mówi w CNN mieszkanka Hawany, Jaqueline Dalardes

Hawana pada ofiarą kryzysu klimatycznego

Hawana, która - jak przypomina CNN - została zbudowana kilkaset lat temu - nie jest odporna na rosnący poziom morza i na tak silne sztormy, spowodowane przez kryzys klimatyczny.