Anomalie średniej temperatury to odchylenie temperatur od wieloletniej średniej. Okazuje się, że w najbliższym czasie czekają nas anomalie dochodzące nawet do 2,5 – 3 stopni Celsjusza.

Pogoda na luty 2024

Wszystko wskazuje na to, że luty będzie w tym roku wyjątkowo ciepły. Wysokie temperatury dają się zauważyć już na początku miesiąca, choćby w nocy z 5 na 6 lutego gdy temperatura minimalna wyniosła na zachodzie i południu kraju 8 stopni Celsjusza, a we Wrocławiu - 8,9 stopni.

Na południowym zachodzie kraju anomalie temperatury w lutym mogą wynieść nawet od 2,5 do 3 stopni Celsjusza w stosunku do lat ubiegłych. W centrum kraju może to być od 2 do 2,5 stopni, zaś na północy i północnym zachodzie - od 1 do 2 stopni Celsjusza. Ogólnie rzecz biorąc, synoptycy przewidują, że w całym kraju zostaną odnotowane w lutym dodatnie anomalie temperatury.

Pogoda na marzec 2024

Temperatury powinny się unormować w marcu. Według National Oceanic and Atmospheric Administration, w marcu 2024 roku w Polsce zostanie odnotowana w przeważającej części kraju anomalia o wartości 1 do 1,5 stopni Celsjusza, a na północy kraju – od 0,5 do 1 stopnia.

Prognoza pogody na kwiecień 2024

Pogoda w kwietniu 2024 roku będzie zbliżona do tych w latach poprzednich. Synoptycy szacują, że w Polsce anomalia temperatury wyniesie na terenie całego kraju od 0,5 do 1 stopnia Celsjusza. Warto jednak pamiętać, że to również wysoki wynik, który – w porównaniu z anomaliami na poziomie rekordowych 3 stopni Celsjusza – może wydawać się nieznaczny choć taki nie jest.

Pogoda w maju 2024 roku

Według prognoz, maj – podobnie jak luty – będzie cieplejszy niż w poprzednich latach. W tym przypadku na terenie większości kraju, głównie na zachodzie, południu i północnym-wschodzie, anomalie wyniosą od 1 do 1,5 stopni Celsjusza. Tylko w centrum, na wschodzie i północnym zachodzie anomalie będą niższe i wyniosą od 0,5 do 1 stopnia Celsjusza.

National Oceanic and Atmospheric Administration, w skrócie NOAA, to organizacja, której misją jest dostarczanie codziennych prognoz pogody, ostrzeżeń przed silnymi sztormami, a także monitorowanie klimatu w celu zarządzania rybołówstwem, odbudowy wybrzeży i wspierania handlu morskiego. NOAA gromadzi dane w czasie rzeczywistym m.in. z satelitów, stacji pogodowych i od naukowców.

Anomalie temperatur – jakich informacji dostarczają?

Anomalie temperatury w prognozach pogody odnoszą się do różnicy między prognozowaną temperaturą a średnią temperaturą dla danego miejsca i okresu czasu. Są one ważnym wskaźnikiem zmian w warunkach atmosferycznych i mogą dostarczyć istotnych informacji na temat tego, jakie zjawiska mogą wystąpić.

Anomalie temperatury mogą świadczyć m.in. o trendach klimatycznych, ponieważ długoterminowe anomalie temperatury mogą wskazywać na zmiany klimatyczne (jeśli przez dłuższy czas prognozowane są anomalie temperatury powyżej średnich historycznych wartości, może to sugerować wzrost średniej temperatury dla danego regionu).

Nagłe i znaczne anomalie temperatury mogą wskazywać także na występowanie zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, chłodne fronty powietrzne, burze czy huragany.

Anomalie temperatury mogą też odzwierciedlać zmiany sezonowe. Na przykład, wczesne i niezwykle ciepłe dni wiosenne mogą być związane z dodatnimi anomaliami temperatury. Mogą też służyć jako wskaźnik ryzyka ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak upały, przymrozki czy susze.

Anomalie mogą też ukazywać oddziaływanie człowieka. Człowiek może mieć wpływ na anomalie temperatury poprzez np. emisję gazów cieplarnianych. Długoterminowe anomalie temperatury mogą odzwierciedlać te wpływy antropogeniczne.