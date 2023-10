Celem przedłużenia sezonu, wyjaśniła rada miasta, "jest zachęcanie do zbiorowego korzystania z linii brzegowych aglomeracji w sposób bezpieczny i z poszanowaniem związanych z tym zasobów środowiska".

Uwzględniliśmy zmiany klimatyczne i co za tym idzie wydłużenie sezonu letniego – powiedzieli radni Teresa Armato z komisji do spraw turystyki i Enrico Cosenza z komisji do spraw morza.

Najbardziej zadowoleni z tej decyzji są dzierżawcy plaż. Mario Morra, dzierżawca kąpieliska Elena i przedstawiciel włoskiego związku dzierżawców plaż, podziękował administracji miejskiej za "wydłużenie o miesiąc nadmorskiego sezonu turystycznego w Neapolu".