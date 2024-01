Jak poinformowała podkarpacka policja, do zdarzenia doszło pod koniec grudnia zeszłego roku, w centrum Rzeszowa. 46-latek, wychodząc ze sklepu, został dotkliwie kopnięty w nogę przez nieznanego mu mężczyznę, łamiąc mu tym samym kończynę.

"Agresor zaatakował go bez żadnego powodu. Obrażenia, jakich doznał pokrzywdzony okazały się bardzo poważne. Mężczyzna wymagał hospitalizacji i trafił do szpitala. Policjanci z wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy przystąpili do ustalania sprawcy" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Został zatrzymany. Przeprosił, ale...

W poniedziałek policja zatrzymała 45-letniego mężczyznę, mogącego mieć związek z tym zdarzeniem. Podejrzany przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia. Choć nie podał motywu swojego zachowania, przeprosił poszkodowanego.

Teraz akta sprawy trafią do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator nadzorujący postępowanie zadecyduje o wymiarze kary dla sprawcy.

Mężczyźnie grozi nawet pięć lat za kratkami

Za przestępstwo spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu, kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.