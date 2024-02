Informację ogłosił duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej ks. Jacek Kotowski. Podał, że dziecko pozostawiono 12 grudnia ub. roku; to zdrowa dziewczynka. Po wstępnym badaniu przez lekarzy, trafiła do pogotowia rodzinnego i rozpoczęła się procedura ustalania jej tożsamości i ewentualnej adopcji.

Reklama

Jak podał ks. Kotowski cytowany w poniedziałek przez łomżyńskie media, informacja o dziecku pozostawionym przez matkę w oknie życia została opóźniona ze względu na dobro dziewczynki i zachowanie anonimowości całej sprawy.

Rozumiem ból i trud tej matki, bo na pewno nie jest to łatwa decyzja. Ale za to, że to dziecko zostawiła w oknie życia, że w tej chwili jest ono w kochającej rodzinie, otoczone miłością, troską, ma zabezpieczone wszystkie potrzeby, chciałbym tej mamie podziękować. Uspokoić jej sumienie, ale także jej niepewność i powiedzieć: dziecko jest bezpieczne, otoczone szacunkiem i troską - powiedział duchowny w wypowiedzi dla publicznego Radia Białystok.

Okno życia

Okno życia, czyli miejsce, gdzie bezpiecznie i anonimowo można zostawić nowo narodzone dziecko, które znajdzie opiekę, działa przy łomżyńskim klasztorze od 2010 roku. Pierwsze dziecko, również dziewczynka, trafiła tam w kwietniu 2014 roku.