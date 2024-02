W niedzielę policjanci zablokowali w centrum stolicy kilka ulic. Wcześniej służby zostały zaalarmowane o nagiej młodej kobiecie, która leżała na klatce jednej z kamienic.

Nieprzytomna kobieta, około 20-letnia, bez funkcji życiowych została znaleziona na schodach jednego z budynków w okolicy ulicy Żurawiej 47. W czasie reanimacji została przewieziona do jednego ze śródmiejskich szpitali - przekazał Artur Węgrzynowicz, reporter TVN Warszawa.

Naga kobieta na klatce schodowej. Policja zamknęła kilka ulic w Warszawie

To, co mogę potwierdzić, to obecność policjantów w Śródmieściu, którzy wykonują na miejscu czynności. Na chwilę obecną to wszystkie informacje, jakie mogę przekazać - powiedziała dla "Super Expressu" Gabriela Putyra z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Tabloid nieoficjalnie ustalił, że kobieta miała ślady duszenia. Śledczy nie potwierdzają tych informacji.

"SE" dodał, że kobieta trafiła do szpitala. Aktualnie nie wiadomo, jaki jest jej stan zdrowia.

"Makabra w centrum Warszawy". Nowe informacje

Z kolei Miejski Reporter w mediach społecznościowych napisał o "makabrze w centrum Warszawy". Z informacji dziennikarza wynika, że śledczy znaleźli m.in. but, okulary, rozrzucone karty oraz szklankę.

Nieoficjalnie podano, że w tej sprawie poszukiwany jest mężczyzna. Policjanci do pracy zaangażowali też psy tropiące.