Nie wszyscy wiedzą, że nie zawsze można wycinać drzewa na własnej działce bez pozwolenia. W wielu sytuacjach konieczne będzie uzyskanie zgody od odpowiednich władz lokalnych. Ważne jest również to, że choć w przypadku niektórych gatunków drzew nie jest wymagane formalne pozwolenie na ich usunięcie, to zgłoszenie planowanej wycinki do urzędu gminy jest obowiązkowe.