Samochody Google Street View ruszyły w Polskę. Ich celem jest zbieranie danych na ulicach, by następnie użytkownicy usługi mieli możliwość odbycia wirtualnego spaceru po konkretnej miejscowości i zobaczenia danego miejsca z perspektywy pierwszej osoby.

Google Street View to usługa udostępniana przez Google. Jak wspomnieliśmy wyżej, umożliwia ona użytkownikom przeglądanie ulic i panoram wielu miejsc nie wychodząc z domu. Ale nie tylko.

Dzięki Google Street View możliwe jest wirtualne zwiedzanie wielu miejscowości na całym świecie. Usługa pozwala również planować podróż dzięki możliwości wcześniejszego zapoznania się z okolicą. To też szansa dla przedsiębiorstw. Dzięki usłudze Google Street View mogą one promować swoje lokalizacje. Restauracje mogą np. pokazać wnętrza swoich lokali, a hotele - pokoje.

Google na bieżąco aktualizuje swoje zdjęcia, co pozwala monitorować zmiany w otoczeniu w określonej perspektywie czasowej.

Jak sprawdzić, gdzie pojawią się auta Google Street View?

Kiedy jeździ samochód Google 2024 w Polsce? By to sprawdzić, wystarczą trzy proste kroki. Po pierwsze, na stronie Google Street View odwiedzamy zakładkę "jak to działa". Następnie w dziale "Planowane podróże" wybieramy z rozwijanej listy interesujący nas kraj. Po tym otrzymujemy informacje o miejscach i okresach, w jakich samochód Google ma się pojawić.

Kiedy i w jakich miastach pojawi się samochód Google Street View?

Niespodziewane zobaczenie auta Google może wywołać zdumienie. Oto miejsca, do których Google planuje wysłać swoje auta w najbliższym czasie:

Województwo kujawsko-pomorskie - Brodnica, Czernikowo, Plebanka, Wąbrzeźno

- Brodnica, Czernikowo, Plebanka, Wąbrzeźno Województwo łódzkie - Zduńska Wola, Sieradz, Buczek, Burzenin, Zelów, Łask

- Zduńska Wola, Sieradz, Buczek, Burzenin, Zelów, Łask Województwo śląskie - Bielsko-Biała, Zawiercie, Żarki, Myszków, Bobolice, Żarki-Letnisko, Niegowa, Łazy

- Bielsko-Biała, Zawiercie, Żarki, Myszków, Bobolice, Żarki-Letnisko, Niegowa, Łazy Województwo dolnośląskie - Świdnica, Tyniec nad Ślęzą, Jordanów Śląski, Marcinowice, Ujeździec Mały, Żmigród, Dzierżoniów, Wrocław, Legnica, Bolesławiec

- Świdnica, Tyniec nad Ślęzą, Jordanów Śląski, Marcinowice, Ujeździec Mały, Żmigród, Dzierżoniów, Wrocław, Legnica, Bolesławiec Województwo lubelskie - Biała Podlaska, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Stoczek Łukowski

- Biała Podlaska, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Stoczek Łukowski Województwo lubuskie - Żary, Gubin, Lubsko, Krosno Odrzańskie, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie

- Żary, Gubin, Lubsko, Krosno Odrzańskie, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie Województwo małopolskie - Olkusz, Gorlice, Wadowice, Słomniki, Opatkowice, Proszowice, Wolbrom, Kalwaria Zebrzydowska

- Olkusz, Gorlice, Wadowice, Słomniki, Opatkowice, Proszowice, Wolbrom, Kalwaria Zebrzydowska Województwo mazowieckie - Siedlce, Legionowo, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Serock, Nasielsk, Baboszewo

- Siedlce, Legionowo, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Serock, Nasielsk, Baboszewo Województwo podkarpackie - Jasło, Jedlicze, Biecz, Krosno

- Jasło, Jedlicze, Biecz, Krosno Województwo podlaskie - Suwałki, Sejny, Kalinowo, Dubowo Drugie

- Suwałki, Sejny, Kalinowo, Dubowo Drugie Województwo pomorskie - Chojnice, Kiełpino, Szymbark, Sierakowice, Dziemiany, Kościerzyna, Tuchomie, Brusy, Bytów

- Chojnice, Kiełpino, Szymbark, Sierakowice, Dziemiany, Kościerzyna, Tuchomie, Brusy, Bytów Województwo świętokrzyskie - Staszów, Raków, Łagów, Daleszyce, Morawica, Chmielnik, Busko-Zdrój, Kije, Stopnica, Jędrzejów

- Staszów, Raków, Łagów, Daleszyce, Morawica, Chmielnik, Busko-Zdrój, Kije, Stopnica, Jędrzejów Województwo warmińsko-mazurskie - Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Pieniężno, Orneta, Jonkowo, Maćki, Węgorzewo, Pozezdrze, Kruklanki

- Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Pieniężno, Orneta, Jonkowo, Maćki, Węgorzewo, Pozezdrze, Kruklanki Województwo wielkopolskie - Jarocin, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski, Gostyń, Krzywiń, Krotoszyn, Zduny, Milicz, Kobylin, Rawicz, Bojanowo

- Jarocin, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski, Gostyń, Krzywiń, Krotoszyn, Zduny, Milicz, Kobylin, Rawicz, Bojanowo Województwo zachodniopomorskie - Szczecinek, Borne Sulinowo, Wałcz, Barlinek, Pyrzyce, Wierzchowo

W każdym z tych miejsc auta będą "pracowały" od marca 2024 roku do listopada 2024 roku.

To, w jakim miejscu się pojawią zależy m.in. od warunków pogodowych czy gęstości zaludnienia. Trasy są planowane na bieżąco przez specjalny zespół.