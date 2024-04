W środę w jednym z domów w Spytkowicach śledczy ujawnili ciała dwóch kobiet. Późnym wieczorem małopolska policja poinformowała, że prawdopodobnym sprawcą zabójstw jest Mirosław Marek. 54-latek jest poszukiwany przez policję. W sprawę zaangażowana jest prokuratura.

Reklama

"Dzisiaj w godzinach popołudniowych, po wejściu siłowym do jednego z domów jednorodzinnych w Spytkowicach w powiecie wadowickim policjanci ujawnili zwłoki dwóch kobiet w wieku 73 i 48 lat. Ciała posiadały obrażenia, które mogły wskazywać, że do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Na miejscu od wielu godzin trwają czynności policyjne pod nadzorem prokuratora" - podano w komunikacie mundurowych.

Policja poszukuje Mirosława Marka ws. podwójnego zabójstwa w Spytkowicach

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawcą obu zabójstw może być 54-letni mężczyzna. Mirosław Marek jest już poszukiwany na polecenie prokuratury.

Reklama

Policjanci dodali, że podejrzany może poruszać się samochodem osobowym marki Nissan Mikra (KWA 45544 - numer rejestracji) w kolorze białym. Mężczyzna prawdopodobnie zmierza w kierunku niemieckiej granicy.

Reklama

Mirosław Marek może być niebezpieczny

Poszukiwany mężczyzna ma ok. 190 cm wzrostu. Ma muskularną posturę ciała. Jego waga to ok. 100 kilogramów.

"Wszelkie osoby mające informacje o miejscu przebywania w/w osoby proszone są o bezzwłoczny kontakt z Policją: 47 83 27 201, 112" - zaapelowali śledczy.

Funkcjonariusze dodali, że mężczyzna może być niebezpieczny, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.