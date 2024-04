Grupa nastolatków w wieku od 14 do 16 lat złapała ptaka będącego pod ochroną. Ugotowali go żywcem, a bestialski akt nagrali. Wczoraj wideo trafiło do sieci, a już dziś policji udało się ustalić personalia osób, które brały udział w tym procederze. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.