W poniedziałek w całym kraju, oprócz północnego wschodu, pochmurno z opadami deszczu. Na północnym wschodzie więcej słońca i bez opadów, natomiast na krańcach południowych jeszcze w poniedziałek spodziewane są burze z opadami deszczu od 20 do 25 mm. Niezależnie od burz również tam mogą być intensywniejsze opady, szczególnie w województwie podkarpackim i tam również może być około 15 do 20 mm deszczu. W poniedziałek od 8 stopni, a nawet miejscami 7 stopni na wybrzeżu. Temperatura maksymalna około 12/13 stopni w centrum kraju. Najcieplejsze krańce południowo-wschodnie, gdzie temperatura może jeszcze osiągnąć 21 stopni. Wiatr na przeważającym obszarze kraju zachodni i południowo-zachodni. W Małopolsce i Podkarpaciu w kierunku północno-wschodnim - podała synoptyczka.

Noc z poniedziałku na wtorek w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Na południu i na zachodzie mogą być to opady burzowe. Na zachodzie burze będą z silnymi porywami wiatru, osiągającymi co najmniej 80 km/h. Burze na południu z nieco słabszymi porywami i na południu wiatr może osiągać 65 km/h, a opady od 10 czy do 15 mm deszczu. Na pomorzu te zjawiska będą bardziej intensywne, z opadami deszczu od 15 do 20 mm.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z ośrodkami nad Morzem Północnym i zachodnią Rosją, jedynie południowo-zachodnia część kontynentu jest w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Polska przejściowo znalazła się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Po południu od zachodu powoli nasuwać się będzie zatoka niżowa związana z niżem znad Morza Północnego. Nadal napływa powietrze polarne morskie.

Pogoda na wtorek

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu oraz burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów około 10 mm, na północy od 10 mm do 15 mm, tylko na wybrzeżu około 20 mm. Miejscami możliwe opady krupy śnieżnej, na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura maksymalna od 5 st. C, 6 st. C na wybrzeżu i pojezierzach pomorskich, około 10 st. C na północy i miejscami południowym wschodzie, do 13 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do około 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, na Pomorzu do 85 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h. W Tatrach wiatr powodować może zawieje śnieżne.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, w drugiej połowie nocy wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 55 km/h, początkowo południowy i południowo-wschodni, później skręcający na południowo-zachodni i zachodni. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.